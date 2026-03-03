Guatemala

El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala evidencia insuficiencia en servicios de atención a enfermos renales

Las observaciones realizadas resaltaron que la infraestructura del centro no responde a la demanda actual, mientras se solicitó la pronta gestión de recursos para mejorar el acceso a tratamientos requeridos por personas con afecciones renales

Un grupo de profesionales de la salud, incluyendo especialistas en oncología médica, inspecciona las instalaciones y el equipamiento de un hospital para garantizar la calidad de la atención al paciente. ( Institución del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala)

El Procurador de los Derechos Humanos (PDH) José Alejandro Córdova Herrera, supervisó los servicios en la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal (Unaerc) y puso en evidencia la necesidad de incrementar la cobertura para pacientes que requieren tratamientos renales, ante la creciente demanda registrada en el centro asistencial.

Durante el recorrido, se constató que la capacidad instalada resulta insuficiente para atender a la totalidad de pacientes que acuden cada día, lo que obliga a las personas usuarias a desplazarse desde la madrugada e incluso pasar la noche en el lugar, con la posibilidad de no recibir tratamiento esa misma jornada. Según el PDH, “es necesaria la implementación de más máquinas, ya que el servicio que se brinda es muy limitado y cada día aumenta la cantidad de pacientes que necesitan tratamiento”.

Córdova Herrera, quien encabeza la PDH, precisó que aguardan que la administración de Unaerc inicie los procesos para solicitar una ampliación presupuestaria, destinada a la compra de equipos adicionales que permitan mejorar el acceso a la atención. Además, la supervisión incluyó la revisión del estado de los medicamentos y la atención en áreas como hemodiálisis, diálisis peritoneal y la sala de espera para familiares.

El personal sanitario fue reconocido por su labor, aunque Córdova Herrera subrayó que la sobrepoblación persiste y que muchas personas deben asumir “el costo de venir desde la provincia de madrugada, incluso pernoctar, para saber si existe la posibilidad de recibir el tratamiento”. Las visitas de supervisión se ampliarán próximamente a las ocho sedes de Unaerc ubicadas en zonas rurales, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los derechos a la vida y la salud en Guatemala.

Cinco datos relevantes fueron resaltados: la sobrepoblación del centro, la insuficiencia de máquinas, la espera prolongada desde la madrugada, la ampliación próxima de supervisiones a ocho sedes rurales y la urgencia de gestionar fondos para aumentar la cobertura.

El estancamiento financiero deja a Unaerc sin capacidad de ampliar atención a pacientes

El crecimiento en la demanda ha sido relevante: en 2025, la institución atendió a 4,573 pacientes con hemodiálisis y a 3,096 con diálisis peritoneal, además de recibir 3,500 pacientes nuevos solo en el último año. Según el Congreso, los Q100 millones adicionales que se habían aprobado hubiesen permitido adquirir nuevo equipo de hemodiálisis y ampliar la capacidad a más de 2,500 pacientes adicionales por año, justificación que se presentó para respaldar el incremento presupuestario.

La institución figura entre las 22 organizaciones del área de Salud que se beneficiarían con un aumento de fondos para el siguiente año. La falta de recursos ha colocado a los pacientes en riesgo de no recibir tratamientos en ocasiones previas, aunque, de acuerdo con la dirección administrativa financiera de Unaerc, se ha saldado la deuda más reciente y el organismo enfrentará 2026 sin déficit, pero sin capacidad de expansión sin fondos extra.

El perfil de los enfermos renales atendidos muestra dos grupos principales: mientras la mayoría tiene entre 60 y 70 años, también se reporta un aumento de casos en personas de 20 a 30 años. Especialistas advierten que esto supone una menor productividad y un impacto en el desarrollo nacional al incrementarse el número de jóvenes afectados.

