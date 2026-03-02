Guatemala

La matrícula escolar permanecerá abierta hasta el 6 de abril en centros educativos de Guatemala

Las autoridades educativas recordaron que los centros privados, por cooperativa y municipales deben completar el proceso de registro de estudiantes antes del 6 de abril para actualizar la asignación de fondos y apoyos escolares

Guardar
Un estudiante joven pronuncia un
Un estudiante joven pronuncia un discurso con micrófono en mano durante la ceremonia de bienvenida al ciclo escolar organizada por el Ministerio de Educación en Guatemala. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

El Ministerio de Educación (Mineduc) fijó el 6 de abril como el último día para las inscripciones ordinarias en el Sistema de Registros Educativos Administrativo (SIRE) para centros privados, por cooperativa y municipales, según el calendario escolar 2026. A través de sus redes sociales, la entidad reiteró el llamado a inscribir a los menores de edad antes de que cierre el periodo.

Este domingo el portal de la Agencia Guatemalteca de Noticias divulgó que en una entrevista reciente, el viceministro técnico de Educación, Francisco Cabrera, explicó que actualmente todos los programas de apoyo se entregaron, salvo aquellos que tienen una programación gradual. Cabrera aseguró: “Al cerrarse la matrícula, se actualizarán los fondos y complementos para los demás programas”, subrayando que ningún niño quedará sin los recursos necesarios.

El funcionario recordó que la mayor parte de los estudiantes se inscriben en la preinscripción de noviembre del año anterior, y posteriormente entre mediados de enero y mediados de febrero. No obstante, la matrícula permanecerá abierta hasta el 6 de abril, después de lo cual los datos se actualizarán para que los estudiantes que no recibieron fondos en el primer desembolso puedan acceder a ellos.

Varios niños y niñas se
Varios niños y niñas se concentran en sus libros de texto durante una clase de lectura, reforzando su educación en un entorno escolar dinámico. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

Programas de apoyo escolar vigentes

Durante el ciclo escolar 2026, el Mineduc continuará implementando programas de apoyo diseñados para fortalecer los aprendizajes en el aula. Entre estos, destacan:

Alimentación escolar: A través de este programa, el Ministerio busca asegurar que los estudiantes del sector público reciban alimentos nutritivos durante la jornada escolar. Los recursos son asignados por el Mineduc a los centros educativos y la distribución se coordina con las organizaciones de padres de familia (OPF).

Útiles escolares: El programa incluye la entrega de materiales básicos como cuadernos y lápices para estudiantes de educación pública. El Mineduc desembolsa los fondos y las direcciones departamentales de educación, junto con las OPF, gestionan la entrega de los insumos en cada establecimiento.

Valija didáctica: La Valija Didáctica refuerza el trabajo pedagógico de los docentes a partir de materiales alineados al Currículo Nacional Base. Cada docente dispone de 600 quetzales que el Mineduc transfiere a las escuelas, mientras que las OPF colaboran en la compra y distribución.

Salud escolar: Este programa es coordinado entre el Mineduc y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, e incluye promoción de hábitos saludables y controles médicos como revisiones visuales y bucodentales. “La atención básica de salud se realiza dentro de los establecimientos educativos con actividades de vacunación y prevención”, puntualizó el viceministro Cabrera.

Anabella Giracca, representante del Ministerio
Anabella Giracca, representante del Ministerio de Educación, comparte un momento alegre con estudiantes de primaria, quienes la saludan entusiastamente frente a su escuela. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

Remozamientos: Con el objetivo de mejorar la infraestructura de los establecimientos educativos públicos, el programa de remozamiento realiza mantenimiento preventivo y correctivo en aulas, baños y cocinas, en alianza con las alcaldías y las OPF según las necesidades locales.

Nivelación de los aprendizajes: El reforzamiento en áreas básicas, especialmente en matemáticas durante este ciclo escolar, continúa siendo una prioridad mediante estrategias pedagógicas y el acompañamiento de asesores y supervisores educativos.

Mi escuela viaja al museo: Bajo convenio con el Ministerio de Cultura y Deportes, el programa facilita visitas guiadas a museos e instituciones culturales, contribuyendo al aprendizaje por medio de experiencias fuera del aula.

La ministra Giracca enfatizó los esfuerzos del equipo: “Trabajamos para que los niños, niñas y adolescentes encuentren una escuela remozada, digna y con los recursos para aprender mejor”.

Temas Relacionados

Ministerio de EducaciónGuatemalaMinisterio de Salud PúblicaMinisterio de Cultura y DeportesProgramas de Apoyo EscolarMatrícula Escolar

Últimas Noticias

Reserva de sangre de la Cruz Roja Salvadoreña cae por debajo del 50% antes del periodo vacacional

La institución reporta una disminución significativa en los donativos y advierte sobre la necesidad urgente de cubrir la demanda de transfusiones generada por accidentes y procedimientos médicos en aumento

Reserva de sangre de la

Gobierno dominicano acelera ayuda y reconstrucción tras inundaciones en Espaillat

Las medidas anunciadas incluyen apoyos económicos y obras de infraestructura para mitigar futuros daños derivados de las lluvias intensas, además de programas especiales para facilitar el traslado de quienes habitan áreas calificadas como de alto riesgo

Gobierno dominicano acelera ayuda y

El FMI concluye revisión técnica en Guatemala con reconocimiento a estabilidad económica

La misión internacional finalizó los encuentros preliminares tras destacar un crecimiento sostenido y certificar la progresión de reformas sobre transparencia financiera en el país centroamericano soportadas por autoridades monetarias y fiscales locales

El FMI concluye revisión técnica

La selección femenina de El Salvador golea 13-0 a Barbados

El representativo salvadoreño inició con contundencia su camino hacia el Mundial al imponerse en casa y lograr una histórica diferencia. Una multitud respaldó a las jugadoras, quienes ahora esperan definir su paso a la siguiente fase

La selección femenina de El

El Salvador promueve exportaciones diversificadas en el mercado argentino

Actualmente los flujos comerciales se concentran en productos farmacéuticos, textiles y bienes industriales, por lo que el territorio salvadoreño apuesta por diversificar sus exportaciones e incentivar el crecimiento de la oferta en sectores clave

El Salvador promueve exportaciones diversificadas

TECNO

Lo que revela la IA

Lo que revela la IA sobre quienes repiten su vestimenta a diario

Cómo escuchar la radio en el móvil: métodos y desafíos más comunes

¿Buscas reemplazo a Discord?: estas son las cinco alternativas ideales para startups en 2026

Cómo sacar el máximo partido a HBO Max: 10 funciones y consejos clave

Cómo tener internet ultrarrápido en casa usando tecnología Li-Fi

ENTRETENIMIENTO

El exnovio de Oprah Winfrey

El exnovio de Oprah Winfrey detalla la “incómodidad” que experimentaron al salir en los años 70: “No recuerdo que nos besáramos”

Delroy Lindo aborda el incidente del insulto racial en los premios BAFTA y recibe una ovación de pie

Shia LaBeouf dice que no está interesado en rehabilitación tras su arresto en Nueva Orleans

Matthew Lillard revela el único objeto que se arrepiente de no haber tomado del set de ‘Scream’

‘House of Cards’: Kevin Spacey testificará que estaba demasiado enfermo para rodar la última temporada

MUNDO

Países del Golfo Pérsico afirmaron

Países del Golfo Pérsico afirmaron que responderán a cualquier nueva agresión iraní contra su territorio

Trump evalúa replicar el modelo venezolano para la transición en Irán y cuenta con tres opciones para liderar el país

Qué puede enseñarle al mundo la estrategia china de envejecimiento activo como motor económico del país

Tras el aval del Reino Unido a EEUU para usar sus bases militares, un drone atacó una instalación británica en Chipre

Honduras y Guatemala condenan los ataques de Irán en Medio Oriente