La matrícula escolar permanecerá abierta hasta el 6 de abril en centros educativos de Guatemala

Un estudiante joven pronuncia un discurso con micrófono en mano durante la ceremonia de bienvenida al ciclo escolar organizada por el Ministerio de Educación en Guatemala. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

El Ministerio de Educación (Mineduc) fijó el 6 de abril como el último día para las inscripciones ordinarias en el Sistema de Registros Educativos Administrativo (SIRE) para centros privados, por cooperativa y municipales, según el calendario escolar 2026. A través de sus redes sociales, la entidad reiteró el llamado a inscribir a los menores de edad antes de que cierre el periodo.

Este domingo el portal de la Agencia Guatemalteca de Noticias divulgó que en una entrevista reciente, el viceministro técnico de Educación, Francisco Cabrera, explicó que actualmente todos los programas de apoyo se entregaron, salvo aquellos que tienen una programación gradual. Cabrera aseguró: “Al cerrarse la matrícula, se actualizarán los fondos y complementos para los demás programas”, subrayando que ningún niño quedará sin los recursos necesarios.

El funcionario recordó que la mayor parte de los estudiantes se inscriben en la preinscripción de noviembre del año anterior, y posteriormente entre mediados de enero y mediados de febrero. No obstante, la matrícula permanecerá abierta hasta el 6 de abril, después de lo cual los datos se actualizarán para que los estudiantes que no recibieron fondos en el primer desembolso puedan acceder a ellos.

Varios niños y niñas se concentran en sus libros de texto durante una clase de lectura, reforzando su educación en un entorno escolar dinámico. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

Programas de apoyo escolar vigentes

Durante el ciclo escolar 2026, el Mineduc continuará implementando programas de apoyo diseñados para fortalecer los aprendizajes en el aula. Entre estos, destacan:

Alimentación escolar: A través de este programa, el Ministerio busca asegurar que los estudiantes del sector público reciban alimentos nutritivos durante la jornada escolar. Los recursos son asignados por el Mineduc a los centros educativos y la distribución se coordina con las organizaciones de padres de familia (OPF).

Útiles escolares: El programa incluye la entrega de materiales básicos como cuadernos y lápices para estudiantes de educación pública. El Mineduc desembolsa los fondos y las direcciones departamentales de educación, junto con las OPF, gestionan la entrega de los insumos en cada establecimiento.

Valija didáctica: La Valija Didáctica refuerza el trabajo pedagógico de los docentes a partir de materiales alineados al Currículo Nacional Base. Cada docente dispone de 600 quetzales que el Mineduc transfiere a las escuelas, mientras que las OPF colaboran en la compra y distribución.

Salud escolar: Este programa es coordinado entre el Mineduc y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, e incluye promoción de hábitos saludables y controles médicos como revisiones visuales y bucodentales. “La atención básica de salud se realiza dentro de los establecimientos educativos con actividades de vacunación y prevención”, puntualizó el viceministro Cabrera.

Anabella Giracca, representante del Ministerio de Educación, comparte un momento alegre con estudiantes de primaria, quienes la saludan entusiastamente frente a su escuela. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

Remozamientos: Con el objetivo de mejorar la infraestructura de los establecimientos educativos públicos, el programa de remozamiento realiza mantenimiento preventivo y correctivo en aulas, baños y cocinas, en alianza con las alcaldías y las OPF según las necesidades locales.

Nivelación de los aprendizajes: El reforzamiento en áreas básicas, especialmente en matemáticas durante este ciclo escolar, continúa siendo una prioridad mediante estrategias pedagógicas y el acompañamiento de asesores y supervisores educativos.

Mi escuela viaja al museo: Bajo convenio con el Ministerio de Cultura y Deportes, el programa facilita visitas guiadas a museos e instituciones culturales, contribuyendo al aprendizaje por medio de experiencias fuera del aula.

La ministra Giracca enfatizó los esfuerzos del equipo: “Trabajamos para que los niños, niñas y adolescentes encuentren una escuela remozada, digna y con los recursos para aprender mejor”.