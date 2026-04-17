El Salvador: Condenan a hombre que asesinó a su suegra con un corvo

El Juzgado Especializado de Santa Ana condenó a hombre por feminicidio agravado de su suegra en El Salvador. (Cortesía: Instituto de Defensa Legal)

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres (LEIV) de Santa Ana dictó 56 años de prisión para Santos Celso U. por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de su suegra, identificada por las iniciales A. V. G. H., según informó Centros Judiciales.

La condena se emitió tras un proceso judicial en el que se comprobó que el acusado, de 59 años, atacó a la víctima con un corvo durante un intento de defensa de su hija ante episodios de violencia doméstica.

La publicación de la entidad judicial señala que los hechos ocurrieron el pasado 11 de marzo de 2025 en una vivienda ubicada en la comunidad Tres de Febrero, cantón Montelargo, distrito de Santa Ana.

De acuerdo con la sentencia, Santos ejerció violencia emocional y psicológica contra su pareja, de 30 años, bajo aparente estado de ebriedad. La situación escaló cuando la madre de la víctima intervino para protegerla. En ese momento, el hombre agredió primero con un ladrillo y luego con un corvo, provocando su fallecimiento. Tras el ataque, el agresor huyó del lugar, aunque fue capturado horas después y puesto a disposición de las autoridades.

Santos Celso U. también fue responsabilizado penalmente por amenazas agravadas y expresiones de violencia contra su pareja. (Cortesía: Centros Judiciales)

El tribunal también declaró al acusado como responsable de los delitos de amenazas con agravación especial y expresiones de violencia contra las mujeres, en perjuicio de su pareja.

Por estos hechos, el juzgado impuso el pago de 20 salarios mínimos del sector comercio y servicios y una indemnización adicional de USD 1,800 en concepto de responsabilidad civil. Además, se establecieron medidas de reparación integral para la víctima sobreviviente y su grupo familiar.

Ley LEIV garantiza protección integral en casos de violencia de género

De acuerdo con la información proporcionada por Centros Judiciales, el juez ordenó que la víctima y su familia reciban atención psicológica especializada.

Asimismo, instruyó a las autoridades municipales a implementar programas de sensibilización sobre la violencia de género y a fortalecer los mecanismos comunitarios para la prevención y denuncia oportuna de este tipo de delitos.

La sentencia destaca la aplicación de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), un marco legal que busca garantizar la protección y los derechos de las mujeres frente a distintas formas de violencia.

El caso evidencia la utilización de recursos judiciales especializados para abordar delitos de género y asegurar una respuesta integral por parte del sistema de justicia salvadoreña.

El tribunal ordenó atención psicológica especializada y medidas de reparación integral para la víctima sobreviviente y su familia. (Cortesía: ANDINA)

Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas testimoniales y periciales que permitieron establecer la secuencia de los hechos y la responsabilidad penal del acusado.

Según el relato judicial, la víctima intentó resguardar la integridad de su hija frente a una situación de violencia doméstica, actitud que desencadenó el ataque letal por parte del ahora acusado. El expediente judicial detalla que el condenado utilizó primero un ladrillo y luego un corvo, causando heridas que resultaron fatales para la mujer.

El fallo incluye medidas reparatorias que involucran no solo la atención directa a los afectados, sino también la intervención de las autoridades locales en la promoción de acciones preventivas.