Guatemala

Guatemala: Ciberataque a Dirección de Control de Armas y Municiones afectó datos personales de 18 mil usuarios

El director de Digecam aseguró que la base principal de datos no fue vulnerada y que el atacante accedió a información del portal mediante cambios de contraseña en algunas cuentas de usuarios

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El ciberataque extranjero a la Digecam expuso datos de 18 mil usuarios en el portal institucional oficial. (Cortesía: Gemini)
El ciberataque extranjero a la Digecam expuso datos de 18 mil usuarios en el portal institucional oficial. (Cortesía: Gemini)

La Comisión de Defensa al Consumidor y el Usuario, presidida por el diputado Ronald Portillo, reunió a autoridades de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam) para analizar el impacto del reciente ciberataque que afectó los datos de 18 mil usuarios y exigir nuevas medidas de protección y transparencia, según informó el Organismo Legislativo en sus redes sociales.

El episodio, que puso en alerta al sector y a la comunidad de usuarios, motivó un llamado urgente a fortalecer los sistemas informáticos y la gestión de la información personal.

Durante la sesión, la Comisión puso el foco en la magnitud del incidente reportado por la Digecam. En declaraciones recogidas por la sala de trabajo, el director de la institución, coronel Otto Rosito, confirmó que un actor extranjero logró sustraer 30 GB de datos a través del portal web de la entidad.

El atacante vulneró dos niveles de seguridad y accedió a 30 GB de información usando inteligencia artificial avanzada, según Otto Rosito, Director General de Digecam. (Cortesía: Redes sociales)

“Efectivamente se sufrió un ataque por un actor extranjero, con conocimientos avanzados, herramientas, posiblemente hasta utilización de Inteligencia Artificial (IA), la cual sobrepasó dos niveles de protección con los que cuenta la Digecam”, afirmó Rosito ante el órgano legislativo.

El funcionario explicó que la base principal de datos no fue vulnerada y que los archivos extraídos corresponden a información disponible en el portal. El atacante habría obtenido acceso a las cuentas de usuarios mediante cambios de contraseña, lo que permitió visualizar y sustraer información asociada a los perfiles afectados.

“Utilizó algún sistema sofisticado para ingresar y realizar cambios, porque únicamente podía ver lo que está directamente en el portal. No todos los usuarios fueron afectados”, detalló Rosito.

El director Otto Rosito confirmó que solo se vieron comprometidos datos públicos, mientras la base principal de Digecam permaneció segura. (Cortesía: Organismo Legislativo)
El director Otto Rosito confirmó que solo se vieron comprometidos datos públicos, mientras la base principal de Digecam permaneció segura. (Cortesía: Organismo Legislativo)

La Comisión de Defensa al Consumidor y el Usuario consultó en detalle las acciones adoptadas frente al incidente. Según el reporte oficial, la Digecam activó el apoyo del Batallón de Ciberdefensa y notificó al Ministerio Público (MP) para el inicio de investigaciones.

“Nos hemos apersonado a la Fiscalía para ponernos a la orden de toda la información que ellos necesiten para avanzar en el proceso”, añadió el director de la institución.

La entidad aseguró que, pese a la magnitud del ataque, la vigencia de las licencias y tenencias se mantiene para los usuarios afectados. Además, se notificó casi a la totalidad de las personas comprometidas por la filtración y se recomendó cambiar las contraseñas de acceso al portal.

Como medida preventiva, se instruyó a las empresas de compraventa de armas a verificar de manera exhaustiva la identidad de los compradores para reducir el riesgo de fraudes derivados del uso indebido de los datos expuestos.

La Comisión de Defensa al Consumidor y el Usuario urgió reforzar la ciberseguridad estatal y coordinar acciones con el Batallón de Ciberdefensa. (Cortesía: Organismo Legislativo)
La Comisión de Defensa al Consumidor y el Usuario urgió reforzar la ciberseguridad estatal y coordinar acciones con el Batallón de Ciberdefensa. (Cortesía: Organismo Legislativo)

Refuerzan el llamado a proteger datos y anuncian aumento de inversión tecnológica

En el encuentro, la Comisión de Defensa al Consumidor y el Usuario insistió en la importancia de garantizar la calidad y la protección de los datos personales de quienes interactúan con los sistemas de la Digecam.

Durante el pleno se anunció un incremento sustancial en el presupuesto destinado a tecnología, pasando de Q2.1 millones (cerca de USD 274,000) en 2025 a Q9.8 millones (más de USD 1,200,00) para 2026. Estos fondos serán orientados a la mejora de sistemas de firmas electrónicas, reparación de redes y modernización integral de los sistemas informáticos.

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