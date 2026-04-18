Caso de tiktoker hondureña “Kathy Mazorca”: su presunta pareja revela detalles del crimen tras captura

La localización del cuerpo de Katherine Mejía por niños en una plantación de palma africana destaca la crudeza del hallazgo. (Foto: Cortesía)

La reciente captura de Oscar Adonis en Honduras marcó un punto de inflexión en la investigación por el asesinato de la joven Katherine Mejía, conocida como “Kathy Mazorca” en redes, debido al nuevo testimonio del detenido que sugiere una compleja cadena de represalias como trasfondo del crimen.

La hipótesis de que el homicidio sería una venganza vinculada a hechos violentos previos, y no solo un acto aislado, ha llevado a las autoridades a replantear el enfoque de sus indagaciones, según el relato recogido.

De acuerdo con su versión, el propio Adonis fue utilizado como “anzuelo”; argumentó ante los investigadores que actuó tras ser secuestrado y coaccionado por un grupo armado, quienes le dieron dos opciones: facilitar el encuentro con Mejía o morir.

“Era una de dos: plata o plomo”, explicó el detenido, señalando el nivel de coacción que habría enfrentado esa noche.

El día de los hechos, Adonis y Mejía planeaban un paseo en motocicleta en el sector del barrio La Salomón Martínez, frente a la Escuela Rotario Número 1.

Adonis sostiene que fue interceptado antes de ver a la víctima y obligado, bajo amenaza directa, a trasladarla al lugar convenido por los secuestradores. La agresión final ocurrió entre las 20:30 y las 21:00, cerca del Hospital San Isidro en el sector Las Palmeras.

A diferencia de la versión oficial inicial, Adonis relató en su declaración que estuvo presente durante el crimen bajo amenaza de muerte y secuestrado previamente por quienes luego perpetraron el asesinato.

El testimonio de Adonis introduce la hipótesis de una cadena de venganzas vinculada a actos violentos previos al crimen en Tocoa, Colón. (Foto: Cortesía)

El informe señala que las autoridades mantienen la verificación de cada dato como prioridad y que existen otros dos detenidos en torno al caso. Un elemento singular que diferencia este episodio de otros de su tipo es el hallazgo accidental del cuerpo, realizado por niños que buscaban leña en una plantación de palma africana en las afueras de Tocoa, departamento de Colón.

El testigo que acompañó a los menores declaró: “Fuimos a ver y estaba degollada”, confirmando la brutalidad con la que fue ultimada Mejía y corroborando la modalidad apuntada en el relato de Adonis.

La narración de Oscar Adonis, presentada ante las autoridades, introduce la posibilidad de que el crimen sea la consecuencia de una serie de venganzas.

En su testimonio, Adonis nombró a los presuntos autores materiales: Jeffrey Hernández, Abigail y Melissa, quienes al parecer llevaron adelante el ataque directo contra Mejía.

Oscar Adonis afirmó haber sido secuestrado y obligado bajo amenaza de muerte a facilitar el encuentro con la víctima Katherine Mejía. (Foto: Redes sociales)

Esta información se presenta como relevante para la identificación de la estructura interna del grupo y sus motivaciones, sometidas ahora a análisis por parte de investigadores forenses y judiciales.

Hasta el momento, continúan abiertas diversas líneas de investigación, y las fuentes reafirman que no se descartan futuras capturas relacionadas con la causa.

El asesinato de Katherine Mejía ha provocado conmoción pública tanto por la brutalidad del crimen como por la notoriedad de la víctima en plataformas digitales.

La aparición de posibles antecedentes de violencia y relaciones interpersonales conflictivas profundizó la atención social, y el caso se mantiene como uno de los episodios recientes más seguidos de la región, aguardando definiciones judiciales sobre la secuencia y motivación de los hechos.

La investigación permanece abierta, enfocada en establecer las responsabilidades de los implicados. El entorno de Mejía y los datos proporcionados por los testigos continúan bajo análisis, mientras la expectativa social persiste en torno al esclarecimiento definitivo del caso.