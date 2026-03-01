Guatemala: Capturan a presunto cabecilla del millonario desfalco al Crédito Hipotecario Nacional

El operativo coordinado por la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público culminó con la detención de Pedro Duque. (Cortesía: MP de Guatemala)

Las fuerzas de seguridad guatemaltecas lograron la captura de Pedro Duque, señalado como presunto el líder de una sofisticada estructura criminal que habría desfalcado más de 20 millones de quetzales (USD 2 millones) al Crédito Hipotecario Nacional (CHN) en un inmueble ubicados en la zona 14 de la ciudad de Guatemala.

La detención, ejecutada por el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) , pone fin a meses de búsqueda de uno de los prófugos más señalados en casos de corrupción bancaria reciente en territorio guatemalteco.

Duque permanecía en la clandestinidad desde octubre de 2025 y había sido declarado oficialmente en rebeldía el pasado 5 de enero de 2026. Su captura representa un avance crucial en la investigación de una red que, según la querella presentada por el propio banco, involucra a funcionarios y empleados de la institución que facilitaron la extracción anómala de fondos.

La investigación, liderada por la Fiscalía contra el Crimen Organizado, reveló que la banda operaba mediante la gestión de extrafinanciamientos que violaban sistemáticamente toda la normativa interna bancaria.

Klayber Sical, jefe de la mencionada fiscalía, describió el método de operación como “burdo”, señalando que el grupo criminal utilizaba empresas de cartón para justificar trámites bancarios a cambio de dádivas.

De acuerdo con el Ministerio Público, la estructura reclutó a unas 57 personas para solicitar estos productos financieros.

“Ninguno tenía el perfil económico para optar a esto; sin embargo, trabajadores o extrabajadores de la institución obviaron los controles y autorizaron montos de hasta 400 mil quetzales (más de USD 50 mil) para cada uno”, detalló Sical. Una vez autorizado el dinero, los beneficiarios acudían a retirar grandes sumas en efectivo, momento en el cual la banda les arrebataba el capital directamente en las agencias bancarias.

La estructura criminal extrajo más de 20 millones de quetzales utilizando empresas de cartón y órdenes irregulares en el Crédito Hipotecario Nacional. (Cortesía: MP Guatemala)

Segunda fase: Lujos, armas y documentos falsificados

Durante los allanamientos realizados desde la primera fase en octubre de 2025, las autoridades localizaron evidencias que sugieren que la organización funcionaba con una logística independiente y altamente equipada. En las viviendas intervenidas se incautaron:

Armas de fuego de grueso calibre.

Computadoras portátiles y documentos que indican que la papelería legal se generaba en domicilios particulares y no en oficinas bancarias.

Dispositivos móviles y evidencia documental clave para la conexión de los implicados.

Aunque el uso de efectivo ha dificultado el rastreo financiero inmediato, la Fiscalía ha identificado signos de un enriquecimiento ilícito acelerado entre los miembros de la red. Como parte de las medidas precautorias, se han secuestrado 12 vehículos de alta gama presuntamente adquiridos con el dinero del desfalco. Un caso que resalta en la investigación es el de un guardia de seguridad en Jutiapa, quien experimentó un cambio drástico en su nivel de vida tras la ejecución del fraude.

El desfalco bancario quedó al descubierto tras una querella presentada por el propio Crédito Hipotecario Nacional en 2025.(Cortesía: DepositPhotos)

Situación jurídica y próximos pasos

Con la captura de Pedro Duque, el número de vinculados al caso bajo custodia asciende a siete, mientras que otras cinco personas aún permanecen pendientes de detención. La Fiscalía contra el Crimen Organizado ha confirmado que la investigación ha entrado en una segunda fase, la cual se centrará en establecer la ruta final del dinero y la posible existencia de más activos adquiridos ilegalmente.

Este caso subraya la importancia de los controles internos en la banca estatal y el compromiso de las instituciones por denunciar actos de corrupción interna. Pedro Duque ha sido trasladado a los tribunales correspondientes para iniciar su proceso legal por los delitos que se le imputan como cabecilla de esta organización criminal.