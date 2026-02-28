Guatemala

El gobierno de Guatemala intensifica operativos frente al contrabando transfronterizo de cigarrillos y alcohol

La reciente incautación en la frontera con El Salvador evidencia la aplicación de nuevas disposiciones de seguridad que buscan frenar el ingreso de mercancía ilícita y robustecer la recaudación tributaria del país

La Policía Nacional Civil de Guatemala incautó un millón noventa mil cigarrillos de contrabando cerca de la frontera con El Salvador para combatir el contrabando aduanero. (Cortesía: Ministerio de Gobernación de Guatemala )

En el marco de controles reforzados por el Estado de Prevención en Guatemala, las autoridades incautaron recientemente 54.500 cajetillas, equivalentes a 1,090,000 cigarrillos, que eran transportadas ilegalmente cerca de la frontera con El Salvador, hecho que ilustra el alcance de las nuevas medidas de seguridad implementadas para combatir el contrabando aduanero y proteger los ingresos fiscales del país, según los reportes divulgados por la Policía Nacional Civil (PNC) y otras instancias oficiales guatemaltecas.

Entre las principales acciones que contempla el Estado de Prevención para 2026, el gobierno guatemalteco otorga una serie de facultades extraordinarias a las fuerzas de seguridad y autoridades civiles. Estas incluyen la restricción o disolución de reuniones públicas que pongan en riesgo el orden institucional, el control sobre la circulación y estacionamiento de vehículos en áreas y horarios determinados, así como la autorización para disolver por la fuerza grupos armados o involucrados en hechos violentos. Además, se permite el despliegue conjunto de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército para operativos de alto impacto contra la delincuencia y la intervención directa sobre servicios públicos esenciales en caso de amenaza.

El Estado de Prevención en Guatemala otorga facultades extraordinarias a autoridades y Ejército para reforzar la lucha contra la defraudación fiscal y la seguridad fronteriza. (Cortesía: Ministerio de Gobernación de Guatemala )

Estas medidas encuentran justificación en el impacto económico del contrabando, pues este delito representa pérdidas de miles de millones de quetzales en recaudación fiscal anual para el Estado guatemalteco.

La aplicación de controles reforzados se refleja en incautaciones recientes, como la ocurrida en la aduana de Ciudad Pedro de Alvarado, en Moyuta, departamento de Jutiapa. Personal de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (DIPAFRONT) de la PNC detectó un cargamento de 54.500 cajetillas de cigarrillos sin documentos de importación, escondidas en un furgón. El conductor, identificado como Juan “N”, ciudadano nicaragüense, fue arrestado en el lugar y será presentado ante los tribunales para enfrentar cargos relacionados con el transporte y presunta comercialización ilícita de estos productos.

Violencia y operativos transfronterizos: el contrabando asociado a delitos graves en la región

La magnitud del problema trasciende la frontera guatemalteca. En el área de Anguiatú, una zona limítrofe cercana a Jutiapa, un enfrentamiento con presuntos traficantes de cigarrillos dejó como resultado la muerte del cabo de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), Pablo Israel Cortes Recinos, el pasado viernes 6 de febrero. Las investigaciones, encabezadas por autoridades salvadoreñas, identifican a Mario Guevara, Maybelline Martínez, Aldo Lara y Justin Ramírez como supuestos miembros de la estructura que operaba junto a David Josué Saltero, señalados de haber disparado contra el efectivo militar durante un operativo.

Según las fuentes oficiales, este grupo buscaba ingresar cigarrillos ilegalmente desde Guatemala y fue descubierto en un paso no habilitado conocido como “El Brujo”, en Metapán, Santa Ana. El ministro de Justicia de El Salvador anunció que frente a estos hechos, se emprendería una “guerra contra el contrabando”. Por el momento, se mantiene la duda sobre si el cabo Cortes Recinos actuaba solo al momento de ser atacado.

Personal de DIPAFRONT detuvo a un ciudadano nicaragüense en Jutiapa que transportaba 54.500 cajetillas de cigarrillos sin documentos de importación válidos. (Cortesía: Periódico El Caribe)

Mientras tanto, en Alta Verapaz, el Ministerio Público (MP) de Guatemala, a través de la Fiscalía de Delitos de Defraudación y Contrabando Aduaneros, desempeña un papel crucial en la lucha contra este delito económico. En coordinación con la fiscalía regional metropolitana y con apoyo de la PNC, durante dos jornadas consecutivas se ejecutaron nueve allanamientos, inspecciones y registros en los municipios de San Pedro Carchá y Tactic. El operativo surgió tras una denuncia por comercialización, distribución y almacenamiento de alcohol y cigarrillos ingresados de contrabando. El resultado: la incautación de 4,900 botellas de diversas bebidas alcohólicas y 28,500 cigarrillos, cuyo valor y procedencia irregular siguen bajo investigación.

Legislación y tecnología: operativo para combatir la defraudación aduanera

En Guatemala, el contrabando de cigarrillos y bebidas alcohólicas constituye un delito económico y aduanero sancionado de manera específica. Según la Ley Contra la Defraudación y el Contrabando Aduaneros, es ilegal el ingreso o salida de mercancías a través de rutas no habilitadas, así como la evasión del pago de tributos. Las penas asociadas incluyen prisión de dos a seis años, agravadas si se utilizan pasos ciegos, sumadas a multas equivalentes al monto del impuesto defraudado y la obligación de cancelar los correspondientes tributos (IVA, DAI, ISR).

Operativos del MP en Alta Verapaz permitieron la incautación de 4.900 botellas de alcohol y 28.500 cigarrillos ingresados irregularmente al país en dos días consecutivos. (Cortesía: Ministerio Público)

El contrabando de tabaco recibe una mención particular, siendo motivo de procesos penales específicos por evasión fiscal. Para frenar el flujo de mercancía ilegal, la normativa faculta la utilización de marchamos electrónicos, tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) y equipos de rayos X en los principales pasos fronterizos con México, Belice y el Triángulo Norte centroamericano.

La estrategia integral contempla además la acción permanente de la Fiscalía contra Delitos de Defraudación y Contrabando Aduaneros, que ejecuta investigaciones y allanamientos periódicos. Las autoridades sostienen que este fenómeno erosiona gravemente los recursos públicos, afecta la formalidad económica y se vincula a hechos de violencia y corrupción transfronteriza.

