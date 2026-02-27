Guatemala

El gobierno elimina el requisito de solvencia fiscal para guatemaltecos retornados

La supresión de esta exigencia fue oficializada mediante un acuerdo interinstitucional, permitiendo que las personas que regresan accedan de manera más ágil a servicios y trámites, en el marco de la estrategia Plan Retorno al Hogar

La supresión de la solvencia fiscal como requisito administrativo marca un cambio relevante en la política hacia los guatemaltecos que regresan al país, consolidando el compromiso de las autoridades de garantizar una reintegración económica y social más ágil y efectiva para quienes retornan. El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) formalizaron la medida en junio de 2025, como parte de la estrategia oficial Plan Retorno al Hogar, lanzada por el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera en 2024, siguiendo lineamientos diseñados para brindar un respaldo estatal tangible a la población migrante, según información del IGM.

Según el Acuerdo de Directorio Número 7-2025, firmado el 19 de junio de 2025, los migrantes retornados quedan exentos de presentar la solvencia fiscal, un documento indispensable hasta ahora para realizar trámites administrativos o acceder a beneficios y servicios públicos. Esta disposición elimina una de las principales barreras económicas y burocráticas para la integración de miles de personas, que, hasta la entrada en vigor del convenio, veían dificultada su reinserción debido a requisitos fiscales.

El Estado guatemalteco apunta a una acogida digna y a la igualdad de oportunidades

La suscripción del acuerdo se realizó en una ceremonia encabezada por el director general del IGM, Alfredo Danilo Rivera, y el superintendente de Administración Tributaria, Werner Ovalle Ramírez. Rivera enfatizó que la iniciativa permite avanzar hacia “un Estado más cercano a la ciudadanía, que reconoce los desafíos de la migración y responde con políticas públicas integrales, solidarias y responsables”. Ovalle Ramírez destacó el carácter interinstitucional del modelo de gestión y la prioridad de simplificar procesos administrativos y promover la igualdad de oportunidades para los compatriotas que deben regresar al país.

La eliminación de la solvencia fiscal se articula con los principios del Código de Migración y la Política Migratoria de Guatemala. El comunicado oficial subraya que la meta es crear una red estatal de protección y acompañamiento, facilitando la obtención de documentos, el acceso a servicios y la inclusión en programas gubernamentales. Ambos funcionarios recalcaron que la política no debe quedarse en el papel, sino convertirse en acciones medibles: “El objetivo es garantizar una bienvenida digna y un entorno estable para quienes regresan”.

La exoneración fiscal apunta al desarrollo y la estabilidad de la población retornada

La coordinación entre IGM y SAT representa un nuevo instrumento de apoyo para los guatemaltecos repatriados. El retiro de la exigencia del trámite fiscal busca no solo reducir obstáculos, sino también abrir oportunidades de participación laboral y social. Según la ratificación del acuerdo, esta medida concreta el principio de que “las políticas públicas deben favorecer el desarrollo y la estabilidad” de las personas retornadas.

La estrategia, parte del Plan Retorno al Hogar, consolida el enfoque del gobierno de Arévalo de transformar los lineamientos de la política migratoria nacional en soluciones efectivas y perceptibles para una de las poblaciones más vulnerables de Guatemala.

El Plan Retorno al Hogar ofrece a ciudadanos de Guatemala apoyo integral durante todas las fases de su regreso al país. Las autoridades garantizan la prestación de información, asistencia y la posibilidad de integrarse a programas que facilitan la reinserción y el inicio de nuevas oportunidades en las comunidades de origen.

Este plan gubernamental asegura acompañamiento desde el momento en que una persona decide regresar, cubriendo cada etapa del proceso y evitando que el retorno se realice sin respaldo institucional. La iniciativa busca que quienes retornan tengan acceso a recursos concretos para una adaptación efectiva.

Dentro de las acciones del Plan Retorno al Hogar, está El Centro de Atención a Retornados (CAR), situado en la ciudad capital, fue diseñado para proporcionar un entorno seguro y accesible a personas migrantes que regresan, con el objetivo de facilitarles una segunda oportunidad.

El esquema de funcionamiento del CAR permite, sin costo alguno, el uso de transporte hacia terminales, alojamiento temporal, llamadas telefónicas y acceso a Wi-Fi, así como la certificación de competencias. Este abanico de servicios es posible por la articulación de múltiples sectores presentes en los diferentes stands del CAR.

Además de atender necesidades inmediatas, el CAR busca fortalecer la autonomía y la dignidad de las personas retornadas, considerando su consentimiento para reconocer tanto sus habilidades técnicas como sus experiencias migratorias. El espacio también brinda acceso a oportunidades laborales, asistencia en salud, apoyo psicosocial, asesoría legal, capacitación técnica y orientación para el emprendimiento y el desarrollo comunitario.

