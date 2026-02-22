La tumba del Santo Hermano Pedro será expuesta en Antigua Guatemala por el 400 aniversario de su nacimiento

El Templo de San Francisco el Grande en Antigua Guatemala recibirá a miles de fieles entre el 19 y el 22 de marzo con motivo de la apertura de la tumba del Santo Hermano Pedro de San José Betancur, en el cierre del Jubileo por los 400 años de su nacimiento. Durante este periodo, los visitantes podrán rendir oración ante los restos del primer santo de Guatemala, dispuestos en una urna que, según datos difundidos por fray Edwin Alvarado, mantiene el cuerpo íntegro y articulado, así como huesos incorruptos.

La apertura tiene como motivo el aniversario del nacimiento y el bautismo de Pedro de San José Betancur, efemérides que coinciden el 19 y el 21 de marzo respectivamente, de acuerdo con Alvarado. Además de venerar la urna, quienes asistan podrán observar el acta de bautismo originaria de Vilaflor de Tenerife, España y una imagen procedente de ese lugar, así como visitar el museo que resguarda reliquias del santo.

La organización de la celebración prevé la asistencia de más de 24.000 personas, cifra estimada con base en la afluencia registrada en 2025. Los voluntarios estarán habilitados para colaborar en turnos de tres horas, cubriendo desde puntos en la tumba hasta en la gestión de filas, entre las 6 y las 18 horas de los días del evento. Quienes deseen integrarse al voluntariado pueden obtener detalles en el templo o comunicarse vía WhatsApp al (+502) 5894-7875, en contacto con María Durán.

El programa contempla una misa especial el domingo 22 a las 12 horas, que estará presidida por monseñor Tulio y marcará la conclusión de las festividades jubilares. Información brindada a Prensa Libre por fray Edwin Alvarado.

El hermano Pedro de San José Betancur es el primer santo de Guatemala y Centroamérica

El Hermano Pedro de San José Betancur fue reconocido como el primer santo de Guatemala y Centroamérica tras su canonización por el papa Juan Pablo II el 30 de julio de 2002. Sus restos descansan en la iglesia de San Francisco en Antigua Guatemala, convertida en destino de peregrinación debido a los numerosos milagros atribuidos a su intercesión.

El impulso a las procesiones de posadas y los nacimientos navideños en Guatemala, que posteriormente se extendieron a México y otros países de la región, se encuentra entre las tradiciones religiosas asociadas a la figura del Hermano Pedro.

Originario de Vilaflor, Tenerife en las Islas Canarias, Pedro de San José Betancur nació en 1626 y emigró a América con 23 años, tras ejercer como pastor durante su infancia. En Santiago de Guatemala (actual La Antigua Guatemala) se unió en 1655 a la Tercera Orden Franciscana y adoptó una vida de extrema austeridad enfocada en atender a los más vulnerables.

En 1658, Hermano Pedro estableció un hospital para convalecientes pobres, fundó un albergue, una escuela para niños y una casa para sacerdotes. Recorriendo la ciudad con una campana en mano, invitaba a la conversión y ofrecía ayuda directa a marginados, leprosos, presos, esclavos e indígenas. Esta labor lo vincula como precursor de los derechos humanos en la región.

La Orden de Nuestra Señora de Belén, de origen americano, fue creada por el Hermano Pedro y mantiene su legado mediante instituciones como las Obras Sociales del Hermano Pedro, dedicadas a la atención médica y social.