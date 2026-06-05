El Salvador

El vicepresidente Félix Ulloa reúne en San Salvador a diplomáticos para impulsar la integración centroamericana

La Vicepresidencia informó que embajadores de Guatemala, Costa Rica, Honduras, Panamá, Nicaragua y Belice acordaron sostener comunicación permanente sobre prioridades regionales y revisar el avance del trabajo bajo la presidencia temporal dominicana del SICA

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Félix Ulloa hijo encabezó en San Salvador una reunión con representantes diplomáticos para impulsar la integración centroamericana. (Cortesía: Vicepresidencia de la República de El Salvador)
Félix Ulloa hijo encabezó en San Salvador una reunión con representantes diplomáticos para impulsar la integración centroamericana. (Cortesía: Vicepresidencia de la República de El Salvador)

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa hijo, encabezó en San Salvador una reunión con representantes diplomáticos de Centroamérica y Belice para impulsar la integración centroamericana. Según la Vicepresidencia salvadoreña, participaron embajadores de Guatemala, Costa Rica, Honduras, Panamá, Nicaragua y Belice.

Durante la sesión, los diplomáticos ratificaron la necesidad de mantener una comunicación permanente sobre los temas prioritarios de la agenda regional.

La Vicepresidencia indicó que la iniciativa se desarrolló durante el período en que República Dominicana ejerce la Presidencia Pro Tempore del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

También analizaron las actividades desarrolladas bajo esa presidencia y el proceso vinculado con la próxima elección del nuevo secretario general del SICA.

Programas de formación y publicaciones

Ulloa presentó el avance de los programas de formación impulsados desde su despacho, en particular los diplomados sobre integración centroamericana en sus modalidades básica y especializada. Algunos de los diplomáticos presentes participaron en esas capacitaciones, orientadas a ampliar las capacidades técnicas de los funcionarios de la región.

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En la reunión también revisaron publicaciones y estudios elaborados por el equipo de integración de la Vicepresidencia de El Salvador. Entre los temas abordados figuran la hipoteca centroamericana, la seguridad social, el estado de situación de la integración regional, el derecho del mar y el derecho comunitario.

Próximas conferencias en San Salvador

Además, Ulloa anunció la realización de la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (CIED), prevista en San Salvador para el 16 y 17 de noviembre. También informó sobre la próxima edición de la Conferencia sobre el Futuro de Centroamérica, que celebrará su tercera edición en la capital salvadoreña.

Las autoridades presentes intercambiaron perspectivas sobre los principales retos que enfrenta la región y coincidieron en la necesidad de avanzar en el proceso de integración mediante acciones coordinadas.

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Los embajadores de Guatemala, Costa Rica, Honduras, Panamá, Nicaragua y Belice ratificaron la necesidad de mantener una comunicación permanente sobre la agenda regional. (Cortesía: Vicepresidencia de la República de El Salvador)
Los embajadores de Guatemala, Costa Rica, Honduras, Panamá, Nicaragua y Belice ratificaron la necesidad de mantener una comunicación permanente sobre la agenda regional. (Cortesía: Vicepresidencia de la República de El Salvador)

Los ejes del proceso de integración

La Vicepresidencia de El Salvador reiteró su compromiso con la promoción de espacios de diálogo, formación e investigación para la consolidación de la integración regional.

El proceso de Integración Centroamericana, liderado por el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), se organiza en cinco pilares fundamentales: integración económica, fortalecimiento institucional, seguridad democrática, cambio climático y desarrollo social.

Áreas de trabajo regional

La región de Centroamérica avanza en la integración aduanera y comercial con la implementación de herramientas digitales y acuerdos regionales, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA). El Triángulo Norte, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, opera como un territorio aduanero único, lo que representa más de la mitad del comercio intrarregional.

En integración económica, el objetivo es consolidar la Unión Aduanera y el Mercado Común Centroamericano mediante la adopción de un arancel uniforme y la facilitación del comercio, coordinados por el Subsistema de Integración Económica Centroamericana.

Los diplomáticos analizaron las actividades de la presidencia y el proceso para elegir al nuevo secretario general del SICA. (Cortesía: Vicepresidencia de la República de El Salvador)
Los diplomáticos analizaron las actividades de la presidencia y el proceso para elegir al nuevo secretario general del SICA. (Cortesía: Vicepresidencia de la República de El Salvador)

En el plano diplomático y académico, se impulsan iniciativas como la Conferencia sobre el Futuro de Centroamérica para unificar lineamientos entre los países miembros.

En materia institucional, se trabaja en la ratificación de instrumentos comunitarios para perfeccionar entes regionales como el Parlamento Centroamericano y la Corte Centroamericana de Justicia.

En el área ambiental y social, se coordinan políticas para afrontar el cambio climático y mejorar el desarrollo equitativo de más de 50 millones de habitantes del istmo.

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