El Salvador

El Gobierno de El Salvador solicita aval legislativo para un préstamo de USD 9,6 millones para una planta solar

El esquema contempla tres años de gracia, pagos del capital cada semestre y un cargo de administración equivalente a la mitad del 1% anual sobre saldos desembolsados y pendientes, para cubrir implementación

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La petición plantea un financiamiento de hasta tres millones de dinares, equivalentes a USD 9.689.609,51, para ejecutar la planta solar fotovoltaica de San Matías, según el escrito remitido al Legislativo (Foto cortesía CEL/ archivo)
La petición plantea un financiamiento de hasta tres millones de dinares, equivalentes a USD 9.689.609,51, para ejecutar la planta solar fotovoltaica de San Matías, según el escrito remitido al Legislativo (Foto cortesía CEL/ archivo)

El Gobierno de El Salvador presentó ante la Asamblea Legislativa una solicitud para que le autorice suscribir un contrato de préstamo con el Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe por hasta tres millones de dinares kuwaitíes, equivalentes a USD 9.689.609,51, para financiar el “Proyecto Planta Solar Fotovoltaica de San Matías”.

El documento remitido a la Asamblea indica que el crédito busca fortalecer la capacidad instalada de fuentes renovables en el país y promover la adopción de tecnología solar fotovoltaica para atender la demanda nacional de energía eléctrica, reducir la vulnerabilidad estacional derivada de la dependencia hídrica y fomentar condiciones sostenibles para el desarrollo económico y social.

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La operación propuesta establece un plazo de hasta 25 años, incluidos tres años de gracia, con amortización semestral del capital. El acuerdo contempla una tasa de interés anual del 2,5% sobre el monto principal y una comisión de administración equivalente a la mitad del 1% anual sobre los montos retirados y pendientes de pago para cubrir gastos administrativos y de implementación.

Trámite legislativo del préstamo

La Secretaría Jurídica de la Presidencia señaló que la autorización del contrato permitirá continuar con políticas orientadas a la ampliación de energías limpias y la reducción de la dependencia de fuentes convencionales.

La iniciativa enviada al Parlamento busca aumentar la generación con energías limpias, impulsar la adopción de sistemas solares y disminuir la exposición estacional asociada a la dependencia de la hidroelectricidad en la cobertura nacional (Foto cortesía CEL/ archivo)
La iniciativa enviada al Parlamento busca aumentar la generación con energías limpias, impulsar la adopción de sistemas solares y disminuir la exposición estacional asociada a la dependencia de la hidroelectricidad en la cobertura nacional (Foto cortesía CEL/ archivo)

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea será la encargada de analizar la solicitud antes de que pase al pleno legislativo para su aprobación final. Los diputados de dicha comisión fueron convocados a sesionar este lunes 8 de junio a las nueve de la mañana.

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Según los términos del proyecto de decreto, cualquier contrato de préstamo entre el Gobierno de El Salvador y el Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe deberá someterse a ratificación legislativa para adquirir validez.

Apuesta energética en El Salvador

La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) inauguró el 3 de diciembre de 2025 la planta fotovoltaica 15 de Septiembre Solar, instalada junto al embalse de la Central Hidroeléctrica 15 de Septiembre en Usulután, con una inversión de USD 21 millones, según informó la entidad.

De acuerdo con CEL, el proyecto suma una capacidad instalada de 21,09 MWp y reduce 20.000 toneladas de CO₂ al año, como parte de la expansión de generación renovable en el país.

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto revisará la propuesta destinada a reforzar las fuentes renovables, reducir la dependencia hídrica y cubrir la demanda nacional de electricidad con tecnología fotovoltaica (Foto cortesía CEL/ archivo)
La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto revisará la propuesta destinada a reforzar las fuentes renovables, reducir la dependencia hídrica y cubrir la demanda nacional de electricidad con tecnología fotovoltaica (Foto cortesía CEL/ archivo)

La CEL detalló que la planta cuenta con 35.000 módulos solares y que su energía abastece a más de 2 millones de usuarios de la red nacional. También señaló que contribuirá a mantener la estabilidad de las tarifas eléctricas en beneficio del 100% de las familias salvadoreñas.

Según el organismo, la construcción generó más de 200 empleos directos, con un 20% de mujeres jefas de hogar, e incorporó un espacio educativo con un aula didáctica de autoconsumo de 2.400 W, una maqueta tecnológica, una terraza educativa y un robot solar.

El presidente de CEL Daniel Alvarez afirmó: “Este logro es fruto del esfuerzo de un equipo comprometido con el bienestar de nuestra gente y con la visión del gobierno central de transformar nuestro país en un referente de sostenibilidad y progreso. Seguiremos impulsando este camino con nuevos proyectos solares, incluida la tercera planta fotovoltaica del Estado, que aprovechará el agua del embalse de Cerrón Grande”.

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