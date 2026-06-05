Caja Costarricense de Seguro Social acelera las listas de espera con más de 39 mil cirugías en el primer cuatrimestre de 2026

La CCSS reportó más de 39.000 cirugías realizadas en el primer cuatrimestre de 2026 como parte de su estrategia para reducir listas de espera. Crédito: CCSS

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) resolvió más de 39,000 cirugías en los primeros cuatro meses de 2026, como parte de su estrategia para acelerar la atención y reducir las listas de espera en hospitales de todo el país. El dato fue confirmado por la propia CCSS, que reportó avances sostenidos en especialidades de alta demanda como oftalmología, cirugía general y ortopedia.

El modelo adoptado por la institución prioriza a los pacientes a partir de criterios clínicos y antigüedad en la lista de espera. Para lograrlo, la CCSS puso en marcha un sistema centralizado de gestión, que permite asignar turnos y recursos de forma más eficiente. Esta metodología busca garantizar la equidad y la transparencia en el acceso a los procedimientos quirúrgicos.

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Según la institución los hospitales públicos del país han reforzado sus equipos de alto desempeño para atender tanto a quienes esperan intervenciones programadas como a los que requieren atención prioritaria. Las especialidades con mayor movimiento han sido oftalmología, cirugía general y ortopedia, donde el volumen de pacientes superaba los promedios históricos.

La institución sanitaria atribuye el éxito de la estrategia a la coordinación entre los diferentes servicios hospitalarios, la optimización de los recursos y la gestión activa de los listados. El sistema centralizado permite identificar con rapidez los casos más urgentes y asignar quirófanos, personal y materiales de manera dinámica.

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Las especialidades de oftalmología, cirugía general y ortopedia lideran los avances en la atención de procedimientos quirúrgicos. Crédito: CCSS

“Este modelo nos ha permitido disminuir los plazos promedio y dar respuesta a quienes esperaban una solución desde hace meses o años”, indicaron autoridades de la CCSS. El enfoque en la gestión transparente y la priorización por riesgo ha sido clave para mantener la confianza de los pacientes y el compromiso del personal médico.

Durante el primer cuatrimestre del año, la CCSS también destacó el papel de los equipos de alto desempeño, integrados por profesionales de distintas áreas, que han logrado incrementar la productividad y reducir los tiempos de espera. Estos equipos trabajan en jornadas extendidas y coordinan acciones para maximizar el uso de los recursos hospitalarios.

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Los resultados muestran una tendencia positiva, especialmente en regiones donde las listas de espera eran más prolongadas. Las cifras oficiales reflejan que, a pesar de la alta demanda, la institución ha conseguido avanzar en la atención de miles de personas que aguardaban procedimientos quirúrgicos esenciales.

La CCSS subraya la importancia de mantener la transparencia en la gestión y la comunicación clara con los pacientes sobre los criterios de priorización y los tiempos estimados de atención. La equidad en el acceso a la cirugía y la reducción de los plazos de espera son objetivos centrales dentro del plan institucional para 2026.

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Equipos de alto desempeño han permitido agilizar la atención y disminuir los plazos promedio en hospitales de todo el país. Crédito: CCSS

El impacto de la estrategia se observa en la satisfacción de los usuarios y en una mayor eficiencia en la utilización de los recursos disponibles. Los equipos multidisciplinarios han permitido dar respuesta a necesidades complejas y adaptarse a las variaciones en la demanda de servicios.

La institución continúa monitoreando el avance del plan y ajusta las acciones en función de los resultados obtenidos. El reto sigue siendo atender a todos los pacientes que requieren procedimientos, con énfasis en quienes presentan condiciones clínicas más urgentes.

El modelo centralizado y el trabajo de los equipos de alto desempeño se mantendrán durante el resto del año, con el objetivo de consolidar la tendencia de reducción de listas de espera en todos los hospitales bajo administración de la CCSS.

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