Guatemala

Guatemala detiene al extraditable número 12 del año en Quezaltenango

El operativo se llevó a cabo tras varios días de seguimiento e inteligencia, en cumplimiento de acuerdos bilaterales mientras las autoridades refuerzan los controles ante el incremento del tráfico de drogas en la región

Víctor Manuel Pérez Mazariegos, alias
Víctor Manuel Pérez Mazariegos, alias "Hollywood", es el extraditable número 12 arrestado en Guatemala por cargos de narcotráfico. (Cortesía: PNC de Guatemala)

Autoridades guatemaltecas capturaron a Víctor Manuel Pérez Mazariegos, conocido como “Hollywood”, en Quetzaltenango durante un operativo táctico, convirtiéndolo en el extraditable número 12 arrestado en Guatemala durante este 2026 tras solicitud de la justicia de Estados Unidos por cargos ligados al tráfico transnacional de drogas.

La intensificación de detenciones con fines de extradición refleja el acuerdo bilateral con E.E.U.U, y como una respuesta al aumento de rutas de narcotráfico por Centroamérica tras el cierre de vías caribeñas y mexicanas.

Desde la década de 1990, Guatemala se consolidó como paso estratégico para cargamentos de cocaína suramericana con destino final en territorio norteamericano, lo que llevó a acuerdos recurrentes de cooperación policial y judicial entre ambos gobiernos.

El arresto de Pérez Mazariegos, de 47 años, respondió a un despliegue de inteligencia previo, diseñado por la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y ejecutado con apoyo de las Fuerzas Especiales de Policía (FEP).

Las citadas fuerzas de seguridad interceptaron al detenido en el barrio La Pedrera, zona 1 de Quetzaltenango, mientras conducía un automóvil.

Estados Unidos solicitó la extradición
Estados Unidos solicitó la extradición de Pérez Mazariegos por conspiración y distribución de más de cinco kilogramos de cocaína. (Cortesía: PNC de Guatemala)

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Gobernación guatemalteco, Pérez Mazariegos, también apodado “Cholo Bota”, figura como solicitado por la justicia de Estados Unidos a raíz de dos cargos específicos.

El primero por conspiración para fabricar y distribuir más de cinco kilogramos de cocaína, y el segundo por la fabricación y distribución directa de la misma cantidad de estupefaciente.

Operativos y resultados de la lucha antinarcótica

El operativo consistió en labores de seguimiento, verificación de identidad y evacuación inmediata del capturado, para resguardar tanto la vida de los agentes como la integridad del proceso judicial.

Pérez Mazariegos fue trasladado de inmediato a la jurisdicción respectiva para iniciar el trámite de extradición, en cumplimiento con los acuerdos vigentes de cooperación legal bilateral. Autoridades de Guatemala destacaron que, con esta detención, se eleva a 12 el número de extraditables localizados y aprehendidos en el territorio nacional durante 2026.

La detención de personas como Pérez Mazariegos subraya la colaboración continua entre las agencias policiales guatemaltecas y sus contrapartes estadounidenses, dirigidas a erosionar estructuras logísticas de distribución regional de drogas.

La detención de Pérez Mazariegos
La detención de Pérez Mazariegos se realizó en el barrio La Pedrera de Quetzaltenango. (Cortesía: Ministerio de Gobernación)

Como parte del protocolo tras el arresto, las fuerzas antinarcóticas procedieron al decomiso oficial del vehículo con matrícula P-430LPJ en el que se movilizaba el capturado.

Paralelamente, equipos especializados de investigación mantienen activas las pesquisas de campo para localizar y capturar a otros individuos que, según informes preliminares, acompañaban a Pérez Mazariegos al momento del operativo.

Acciones complementarias y golpes recientes al narcotráfico

Este arresto se suma a un importante golpe ejecutado el pasado viernes en el norte del país. En el municipio de Dolores, Petén, las autoridades lograron la consignación y aprehensión de los hermanos Carlos Obediel, Ronal Alexis y Héctor Rubén Morales Guerra, quienes también son requeridos por tribunales estadounidenses por delitos similares.

Con estas detenciones, el país suma 12 extraditables localizados en el presente año (8 por narcotráfico y 4 por otros delitos transnacionales), consolidando la cooperación bilateral con agencias internacionales de seguridad.

El Ministerio de Gobernación y la PNC (Policía Nacional Civil) han reafirmado que estas acciones forman parte de una estrategia integral para desarticular las redes del crimen organizado que operan en el istmo. Asimismo, las autoridades enfatizan la importancia de la colaboración ciudadana para identificar movimientos ilícitos en las comunidades

