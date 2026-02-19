La Universidad de San Carlos de Guatemala inicia proceso de elección de rector para el periodo 2026-2030

En redes sociales circularon videos que reportan abusos a estudiantes.

La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) enfrenta este 2026 la elección de un nuevo rector en un contexto de graves denuncias de corrupción que afectan a su máxima autoridad actual y a buena parte del Consejo Superior Universitario (CSU), mientras crece la presión por la legitimidad del proceso y su impacto en el escenario nacional.

El futuro académico y político de la mayor casa de estudios pública de Guatemala estará determinado por esta votación, que busca recomponer la confianza luego de episodios recientes de conflicto y protestas.

Entre los movimientos opositores que compiten por la conducción universitaria destaca USAC DIRE (Dignidad y Rescate), que postula el trinomio de Hada Marieta Alvarado, Rodolfo Chang Shun y Marco Vinicio De La Rosa como pre candidatos para la rectoría. Esta propuesta busca diferenciarse del oficialismo en medio de un clima de cuestionamientos por las gestiones actuales.

La elección central, que se realizará el 8 de abril de 2026, por primera vez tendrá lugar fuera del campus tradicional. El Hotel Museo Casa Santo Domingo, en Antigua Guatemala (Sacatepéquez), será la sede del evento. Esta decisión, informó el Consejo Superior Universitario, responde a las manifestaciones y disturbios sucedidos durante el último proceso electoral, lo que obligó también a modificar el reglamento de la elección.

Cambios clave en el reglamento y el espacio electoral

El nuevo reglamento establece que todas las impugnaciones estarán bajo control exclusivo del CSU, un cambio que busca blindar el proceso de posibles interferencias externas y dar respuesta a las polémicas previas, que incluyeron enfrentamientos y recusaciones entre candidatos y electores.

La elección del rector será directa y estarán habilitados para votar 170 electores, cifra conformada por representantes de las diez facultades de la USAC y de los catorce colegios profesionales vinculados a la universidad. Cada facultad formará dos cuerpos electorales —uno de profesores y otro de estudiantes—, y cada cuerpo, al igual que los de los colegios profesionales, tendrá cinco miembros.

Para que un candidato logre la rectoría en la primera ronda, deberá obtener al menos 86 votos. Si nadie alcanza la mayoría absoluta, las rondas seguirán únicamente con quienes reciban el mayor apoyo inicial hasta que se defina un ganador.

Cronograma de la elección

La conformación del padrón electoral comenzará en las facultades de la USAC, donde los cuerpos electorales se elegirán entre el 18 y el 23 de febrero de 2026. Los colegios profesionales seleccionarán a sus representantes entre el 2 y el 6 de marzo. El proceso culminará el 8 de abril con la votación principal, donde se determinará quién comandará la universidad durante el periodo 2026-2030.

Consecuencias políticas y sociales de la elección

El rector de la USAC no solo dirige la administración y los destinos académicos de la universidad, también gestiona un presupuesto de gran magnitud y define políticas educativas que impactan en la vida intelectual y social de Guatemala. Además de liderar la institución con autonomía administrativa, académica y financiera, el rector ocupa un lugar central en el Consejo de Educación Superior de Guatemala, representando a la universidad ante organismos nacionales e internacionales, su importancia también se observa en los procesos de elección de segundo grado como ocurre con la selección de la nómina de aspirantes al Tribunal Supremo Electoral.

Las decisiones tomadas por la rectoría influyen directamente en los planes de estudios, el otorgamiento de becas, la investigación y los programas de proyección social de la USAC. Por eso, la transparencia y legitimidad del proceso de elección resultan fundamentales para que estudiantes, docentes y la sociedad guatemalteca mantengan la confianza y la estabilidad en la única universidad pública del país.

Crisis y desafíos para la legitimidad institucional

La actual coyuntura se ve marcada por acusaciones de corrupción contra Walter Mazariegos, el rector en funciones, y contra más de la mitad de los consejeros del CSU. Estas denuncias han generado críticas tanto de la ciudadanía como de la comunidad internacional, cuestionando la legitimidad de las autoridades e incrementando la tensión política dentro y fuera de la universidad.

Walter Mazariegos rechazó las acusaciones por supuesta usurpación del cargo de rector en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), al afirmar que su designación se realizó conforme a la ley y fue avalada por la Corte de Constitucionalidad (CC).

Estudiantes enmascarados bloquean una calle cerca de la universidad pública de San Carlos durante una protesta antigubernamental en la Ciudad de Guatemala, el martes 9 de agosto de 2022. (AP Foto/Moisés Castillo)

En referencia a la denuncia de fraude electoral, Mazariegos destacó que treinta amparos presentados contra el proceso fueron denegados en su totalidad. Además, señaló que la resolución más reciente de la CC, tomada de manera unánime, ratificó la legalidad de su elección, decisión que ya fue publicada oficialmente.

Mazariegos insistió en que tanto la Ley Orgánica de la Universidad, el Estatuto Universitario como las normativas constitucionales, fueron evaluadas durante todo el procedimiento, lo que asegura el cumplimiento de las garantías jurídicas establecidas.

La USAC se enfrenta al reto de recomponer su legitimidad interna y externa, y la próxima elección será decisiva no solo para la gestión académica y administrativa, sino también para su papel en la vida democrática y social de Guatemala. El resultado definirá el rumbo de la institución y su influencia futura en la agenda nacional.