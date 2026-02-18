Guatemala

La presidenta del Organismo Judicial y Corte Suprema asume funciones en Guatemala

La nueva magistrada enfoca su gestión en el servicio público responsable, respaldada por formación académica y liderazgo previo en proyectos de reforma y promoción de igualdad en el acceso a la justicia

Guardar
Fotografías: Organismo Legislativo de Guatemala
Fotografías: Organismo Legislativo de Guatemala

Claudia Lucrecia Paredes Castañeda fue juramentada como presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala en el desarrollo de la sesión plenaria celebrada este martes por el Congreso de la República. Paredes Castañeda también fue juramentada como integrante de la Comisión de Postulación que seleccionará la nómina de aspirantes a Fiscal general y jefe del Ministerio Público, que deberá ser electo por el presidente de la República, Bernardo Arévalo, para el período 2026-2030.

Tras asumir el cargo, Paredes Castañeda señaló que fortalecerá la institucionalidad del sistema judicial guatemalteco y garantizará que la impartición de justicia sea independiente, transparente, eficiente y accesible para toda la población. Referenció su compromiso de dar continuidad a la labor transformadora en beneficio de la ciudadanía, en sintonía con su paso previo por la Corte Suprema.

Con una trayectoria en el ámbito judicial, Claudia Lucrecia Paredes Castañeda respalda su gestión con una formación jurídica: es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria, títulos que avalan un ejercicio profesional regido por la ética y la responsabilidad. Además, ha completado estudios de doctorado en derecho constitucional, penal y procesal penal, así como una maestría en derecho constitucional y estudios de posgrado en derecho constitucional comparado.

De acuerdo, con información del Organismo judicial, la magistrada presidenta quien según la ley, dejaría el cargo en octubre, a lo largo de su carrera, ha ejercido diversas funciones dentro del sistema de justicia, asumiendo roles de dirección y coordinación en el Organismo Judicial. Se ha destacado por liderar proyectos orientados a la modernización de los servicios judiciales y la eficiencia en la gestión jurisdiccional. Entre sus prioridades figura la promoción de la equidad de género y la mejora del acceso a la justicia para los sectores más vulnerables.

Fotografías: Organismo Legislativo de Guatemala
Fotografías: Organismo Legislativo de Guatemala

Como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Paredes Castañeda participó en decisiones estratégicas y en la formulación de políticas institucionales, impulsando proyectos para optimizar la administración de justicia en Guatemala. Diversos sectores han destacado su capacidad técnica, liderazgo y apertura hacia la transparencia en la función jurisdiccional.

El enfoque de su gestión responde a una visión de servicio público y consolidación de un sistema judicial moderno y confiable. La experiencia adquirida en diferentes instancias judiciales le permite enfrentar los desafíos de la justicia guatemalteca con una perspectiva integral y actualizada, reforzada por su participación en seminarios, diplomados y programas de especialización en distintas ramas del derecho.

Al asumir la conducción del Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia, la magistrada también asume la continuidad de las sesiones de trabajo de la Comisión de Postulación para elegir a los profesionales del derecho que integran la nómina a presenta.

Facebook Organismo Judicial de Guatemala
Facebook Organismo Judicial de Guatemala

La selección de los candidatos exige que la Comisión de Postulación, conformada bajo parámetros fijados en la Constitución Política de la República de Guatemala, evalúe y ordene los expedientes de los postulantes. Dicha comisión incluye al presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, quien también la presidirá, sumando al presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), al presidente del Tribunal de Honor del CANG y a los decanos de las facultades de derecho de las universidades guatemaltecas.

El listado que la comisión deberá presentar al mandatario, según la Ley de Comisiones de Postulación, responde a criterios de evaluación rigurosos y debe ser entregado antes de que concluya el actual período, garantizando así que la nueva autoridad, quien podría ser reelegida, disponga de las mismas inmunidades y preeminencias que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. También, el presidente dispone del poder de remoción en caso de causa debidamente fundada.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloCorte Suprema de JusticiaOrganismo LegislativoComisión de PostulaciónFiscal General y Jefe del Ministerio Público

Últimas Noticias

El Metro de Santo Domingo introduce pago con tarjetas y amplía su capacidad

La implementación de métodos de pago electrónicos y la llegada de trenes con mayor capacidad forman parte del proceso de modernización orientado a agilizar el acceso y responder al crecimiento de la demanda de la red

El Metro de Santo Domingo

Dos ciudadanos chinos fueron detenidos por contrabando de calzado en El Salvador

La resolución fue emitida tras considerar evidencia relevante y la presunta vinculación de los implicados con delitos relacionados a la importación ilegal de productos identificados con marcas reconocidas en el país

Dos ciudadanos chinos fueron detenidos

Persecución de ICE a guatemalteco culmina en choque mortal contra maestra

Operativo migratorio terminó en tragedia cerca de una escuela en Georgia, donde la comunidad lamenta la muerte de una maestra de educación especial; el accidente ocurrió durante una persecución entre el ICE y Óscar Vásquez López

Persecución de ICE a guatemalteco

Procuraduría General de Guatemala oficializa denuncia para investigar adopciones irregulares de niños

La acción responde a denuncias sobre la proliferación de procedimientos efectuados sin suficiente regulación, señalados por expertos de la ONU y organizaciones civiles como fuente de vulneración graves a la identidad infantil

Procuraduría General de Guatemala oficializa

Las prótesis caninas abren un nuevo futuro en El Salvador

Una iniciativa salvadoreña cambia el destino de animales que antes no tenían opciones. Procedimientos estrictos, materiales de calidad y ejemplos conmovedores evidencian cómo la tecnología mejora la vida de las mascotas

Las prótesis caninas abren un

TECNO

Mantén tu navegador al día:

Mantén tu navegador al día: nueva actualización de Chrome para proteger tu información

Santiago y Lima, dos extremos en movilidad urbana: el informe que revela las grandes diferencias latinoamericanas

Dale tu estilo al iPhone: cómo poner cualquier canción de tono rápidamente

Descubre la nueva experiencia de videopodcast en Apple Podcasts: más control y mejor calidad para oyentes

El Digital Summit Latam 2026 reunirá a líderes de 49 países en Madrid

ENTRETENIMIENTO

El multimillonario que busca conquistar

El multimillonario que busca conquistar el corazón de Nicole Kidman

Mckenna Grace interpretará a Daphne en la nueva serie de live-action de ‘Scooby-Doo’ para Netflix

Se revela la verdadera causa de muerte de la hija de Tommy Lee Jones

James Van Der Beek y Katie Holmes salieron en secreto, según amigos cercanos

La primera ganadora de ‘America’s Next Top Model’ cuestiona a Tyra Banks tras el estreno del documental

MUNDO

La ONU reveló que la

La ONU reveló que la invasión rusa en Ucrania dejó más de 15.000 muertos

Los precios del petróleo cayeron mientras Estados Unidos negocia con Irán

Estados Unidos desplegará sistemas de misiles en Filipinas frente a las maniobras del régimen de China en el mar Meridional

Hezbollah rechazó el plan de desarme del gobierno libanés

Detuvieron a nueve personas más por el asesinato de un activista de extrema derecha en Lyon