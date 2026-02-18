La presidenta del Organismo Judicial y Corte Suprema asume funciones en Guatemala

Fotografías: Organismo Legislativo de Guatemala

Claudia Lucrecia Paredes Castañeda fue juramentada como presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala en el desarrollo de la sesión plenaria celebrada este martes por el Congreso de la República. Paredes Castañeda también fue juramentada como integrante de la Comisión de Postulación que seleccionará la nómina de aspirantes a Fiscal general y jefe del Ministerio Público, que deberá ser electo por el presidente de la República, Bernardo Arévalo, para el período 2026-2030.

Tras asumir el cargo, Paredes Castañeda señaló que fortalecerá la institucionalidad del sistema judicial guatemalteco y garantizará que la impartición de justicia sea independiente, transparente, eficiente y accesible para toda la población. Referenció su compromiso de dar continuidad a la labor transformadora en beneficio de la ciudadanía, en sintonía con su paso previo por la Corte Suprema.

Con una trayectoria en el ámbito judicial, Claudia Lucrecia Paredes Castañeda respalda su gestión con una formación jurídica: es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria, títulos que avalan un ejercicio profesional regido por la ética y la responsabilidad. Además, ha completado estudios de doctorado en derecho constitucional, penal y procesal penal, así como una maestría en derecho constitucional y estudios de posgrado en derecho constitucional comparado.

De acuerdo, con información del Organismo judicial, la magistrada presidenta quien según la ley, dejaría el cargo en octubre, a lo largo de su carrera, ha ejercido diversas funciones dentro del sistema de justicia, asumiendo roles de dirección y coordinación en el Organismo Judicial. Se ha destacado por liderar proyectos orientados a la modernización de los servicios judiciales y la eficiencia en la gestión jurisdiccional. Entre sus prioridades figura la promoción de la equidad de género y la mejora del acceso a la justicia para los sectores más vulnerables.

Fotografías: Organismo Legislativo de Guatemala

Como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Paredes Castañeda participó en decisiones estratégicas y en la formulación de políticas institucionales, impulsando proyectos para optimizar la administración de justicia en Guatemala. Diversos sectores han destacado su capacidad técnica, liderazgo y apertura hacia la transparencia en la función jurisdiccional.

El enfoque de su gestión responde a una visión de servicio público y consolidación de un sistema judicial moderno y confiable. La experiencia adquirida en diferentes instancias judiciales le permite enfrentar los desafíos de la justicia guatemalteca con una perspectiva integral y actualizada, reforzada por su participación en seminarios, diplomados y programas de especialización en distintas ramas del derecho.

Al asumir la conducción del Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia, la magistrada también asume la continuidad de las sesiones de trabajo de la Comisión de Postulación para elegir a los profesionales del derecho que integran la nómina a presenta.

Facebook Organismo Judicial de Guatemala

La selección de los candidatos exige que la Comisión de Postulación, conformada bajo parámetros fijados en la Constitución Política de la República de Guatemala, evalúe y ordene los expedientes de los postulantes. Dicha comisión incluye al presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, quien también la presidirá, sumando al presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), al presidente del Tribunal de Honor del CANG y a los decanos de las facultades de derecho de las universidades guatemaltecas.

El listado que la comisión deberá presentar al mandatario, según la Ley de Comisiones de Postulación, responde a criterios de evaluación rigurosos y debe ser entregado antes de que concluya el actual período, garantizando así que la nueva autoridad, quien podría ser reelegida, disponga de las mismas inmunidades y preeminencias que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. También, el presidente dispone del poder de remoción en caso de causa debidamente fundada.