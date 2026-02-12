Arévalo: “La democracia de Guatemala no se negocia” ante intervención del Ministerio Público en el CANG

Fotografías: Centro de Votación Erick Barrondo, Guatemala Visible

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, acusó al Ministerio Público de intentar interferir en el proceso electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, señalando que la presencia de agentes en los centros de votación buscó intimidar a los electores y alterar el resultado de la elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad.

La jornada electoral de este jueves en la Ciudad de Guatemala, convocada por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), se vio marcada por una fuerte tensión política y jurídica tras la irrupción de agentes del Ministerio Público (MP) en varios centros de votación, incluido el Parque Erick Barrondo y el Club la Aurora.

Los operativos incluyeron allanamientos y restricciones al acceso de personas ajenas al proceso, incluida la prensa, lo que generó preocupación sobre la transparencia y legitimidad del evento.

De acuerdo con información de los medios locales la fiscal encargada del operativo, Leonor Morales, justificó la intervención aludiendo a denuncias recibidas durante la primera vuelta electoral, realizada la semana anterior.

Imágenes desde un centro de votación donde fiscales del Ministerio Público (MP) y delegados de mesa supervisan el proceso de conteo de documentos electorales.

Morales afirmó que “el Ministerio Público está aquí para velar por el estricto cumplimiento de la ley. No se va a secuestrar ninguna boleta electoral, no se va a interrumpir el evento. El mismo se podrá llevar a cabo de la forma correcta y respetuosa que se debe llevar a cabo”. Insistió en que la investigación respondía a la obligación constitucional del MP y negó que la finalidad fuera obstaculizar la elección.

En contraste, el presidente Bernardo Arévalo calificó la acción como “espuria” y denunció que “el envío de agentes del Ministerio Público para interferir con el proceso de votación en las mesas electorales del Colegio de Abogados y Notarios tiene como objetivo amedrentar a los electores, asustar a quienes quieren venir a ejercer su derecho, con el propósito de evitar que depositen su voto y así alterar espuriamente el resultado”.

El mandatario instó a los abogados a acudir a votar y no dejarse intimidar: “La democracia de Guatemala no se negocia, no se deja intimidar y no será arrebatada. Se respeta”, expresó Arévalo en un video difundido en sus canales oficiales.

Ante las acciones del Ministerio Público para alterar los resultados electorales del gremio de abogados, el Presidente Arévalo convoca a la valentía cívica para proteger las instituciones. Asegura que la ley está del lado de quienes defienden la democracia y los procesos limpios.

El presidente Arévalo reiteró su llamado a la defensa de la democracia y a la participación activa en el proceso electoral. “La institucionalidad y la ley están de su lado. No permitan que ninguna acción de amedrentamiento interfiera con su deber y servicio a este proceso democrático”, subrayó el mandatario en sus declaraciones públicas.

Tensión y restricciones en el proceso electoral del Colegio de Abogados y Notarios bajo intervención del Ministerio Público

En el centro de votación del Parque Erick Barrondo, la intervención del MP provocó el cierre de accesos y limitó la entrada a observadores y periodistas. Las autoridades electorales aseguraron que la votación continuaría en los 29 centros habilitados a nivel nacional y que los abogados habilitados podrían ingresar para ejercer su sufragio.

El proceso electoral para la selección de magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC) ha sido objeto de controversias desde el inicio de la convocatoria.

Según Emisoras Unidas, la exclusión de profesionales de ciencias afines, ordenada por una resolución judicial pocas horas antes de la elección, ya había generado inquietudes sobre la transparencia y la legitimidad de la votación, así como advertencias de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre posibles afectaciones a la seguridad jurídica.

Durante su mensaje, Arévalo recordó que en el pasado ya se han registrado acciones que, a su juicio, buscan cooptar instituciones y restringir la libre expresión de los votantes. “No permitamos que el Ministerio Público continúe en las medidas con las que pretende alterar el curso de nuestras elecciones hoy en el CAN como lo hizo en 2023”, exhortó el presidente guatemalteco.