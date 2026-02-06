La policía de Guatemala aprehende a líderes buscados por narcotráfico y delitos graves contra menores

En el último tramo de estos operativos destaca la aprehensión de Alex Javier Cardona Estrada, conocido como “Chele Peña”.(Foto cortesía).

Las autoridades guatemaltecas han intensificado la cooperación internacional, permitiendo la captura reciente de cinco extraditables en lo que va de 2025.

Estas detenciones han respondido a solicitudes tanto por tráfico de drogas como por delitos graves contra menores, evidenciando el endurecimiento de los procedimientos de extradición y el fortalecimiento de la persecución penal con impacto transfronterizo.

En el último tramo de estos operativos destaca la aprehensión de Alex Javier Cardona Estrada, conocido como “Chele Peña”. Según registros oficiales de la Policía Nacional Civil, Cardona Estrada, de 43 años, fue capturado por agentes de la SGAIA-PNC en Zacapa, señalado de conspirar para fabricar y distribuir grandes volúmenes de cocaína orientada hacia Estados Unidos.

Las autoridades lo consideran un individuo especialmente peligroso; por esta razón, desplegaron un operativo aéreo coordinado por la UNAGOB para trasladarlo de inmediato a la Ciudad de Guatemala. Esta acción marca la primera extradición originada en Zacapa en 2026 y representa la presión creciente sobre grupos transnacionales dedicados al narcotráfico.

En paralelo, la Policía Nacional Civil concretó la detención de Erick Neftalí Medina García, ciudadano mexicano de 34 años, durante un operativo en la zona 10 de la capital. Medina García está requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York por presunta conspiración para importar, fabricar, distribuir y poseer cocaína confines de tráfico internacional.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil, esta constituye la segunda aprehensión con fines de extradición en el mes, subrayando la continuidad e intensidad de las acciones judiciales coordinadas con autoridades estadounidenses.

Poco antes, en la calzada Reina de España, Gualán, Zacapa, agentes efectuaron el arresto de Julio César Peralta Vargas, también solicitado por las autoridades de Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico.

Durante su detención, los agentes de comisaron una pistola Glock calibre 9 milímetros, una carabina, cinco tolvas, 126 municiones de diversos calibres, dos teléfonos móviles, Q1.900 y el vehículo pick-up que utilizaba. Estos hechos ilustran la capacidad logística desplegada en los operativos, que muchas veces derivan en la incautación de armas y recursos.

En otro ámbito de las extradiciones internacionales, la captura de Inmer M. Barrios Osorio en la zona 7 de Quetzaltenango ha reafirmado el compromiso de Guatemala frente a delitos de agresión sexual.

Barrios Osorio, de 39 años, quien también responde a los nombres Inmer Misael Barrios Osorio y Adi Habib Matesscu Webber, representa el cuarto extraditable detenido en 2025.

La justicia de Estados Unidos lo solicita por cargos de agresión sexual o tentativa de agresión sexual con lesiones a una menor de doce años y obscenidad a un menor de edad, conforme a la sección794.011(2)(a) y la sección 847.0133 de los Estatutos de Florida. La orden de captura fue emitida el 8 de agosto de 2025, de acuerdo con los registros oficiales.

Estas medidas recientes se complementan con acciones por delitos diferentes, como el caso de Yoel Malka, de 37 años, integrante de Lev Tahor, detenido en la 5ª avenida y 11 calle de la zona 9.INTERPOL-PNC ejecutó la captura en cumplimiento de una solicitud de extradición emitida por México, que lo acusa de delincuencia organizada, trata de personas y matrimonio forzoso o servil. Se trata del segundo caso del año en que la extradición no responde a delitos de narcotráfico, sino a otras tipologías penales graves.

De acuerdo con fuentes policiales, tres de los cinco extraditables capturados en 2026 enfrentan procesos vinculados a tráfico de drogas, mientras que los otros dos casos corresponden a trata de personas y delitos sexuales contra menores.

Estas operaciones, lideradas por agentes de la comisaría 41 y divisiones especializadas de la Policía Nacional Civil, confirman el avance sistemático en la ejecución de órdenes de extradición y el papel de Guatemala como aliado clave de Estados Unidos y México en la contención del crimen organizado.