La Policía Nacional Civil de Guatemala decomisa más de mil paquetes de presunta cocaína en Puerto Quetzal

Policía Nacional Civil de Guatemala incautó 1,039 paquetes de presunta cocaína en el interior de Puerto Quetzal, Escuintla. (Foto: Ministerio de Gobernación)

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil incautó 1,039 paquetes de presunta cocaína en el interior de Puerto Quetzal, Escuintla. El hallazgo se realizó durante una inspección de dos contenedores, donde la droga estaba oculta en sacos de harina de coquillo.

Tras un proceso de análisis de riesgo e inteligencia, el operativo contó con el apoyo del Ministerio Público y se enmarca en la intensificación de controles en puertos, fronteras y rutas estratégicas para combatir el tráfico de estupefacientes.

Eltotal del peso y el avalúo de la sustancia permanecen pendientes deconfirmación, mientras el cargamento será trasladado a la Ciudad Capital parala continuación de las pesquisas.

Según la SGAIA, la acción responde al compromiso de impedir que estructuras criminales utilicen el país para actividades de narcotráfico, con una vigilancia reforzada en puntos estratégicos.

Personalespecializado continúa con la identificación y análisis de la droga confiscada,resultado de labores interinstitucionales y seguimiento a información deinteligencia antidrogas.

<b>Incautaciones en 2025</b>

El refuerzo de operativos antidrogas se refleja también en otras acciones recientes. En noviembre de 2025, unidades de la PNC incautaron 292 paquetes de presunta cocaína que se encontraban ocultos en un contenedor en la Terminal Portuaria Especializada en Contenedores (TPEC) del Puerto San José, también en Escuintla.

En noviembre de 2025, unidades de la PNC incautaron 292 paquetes de presunta cocaína. (Foto: @EpicentroGuate)

De acuerdo con los registros, los agentes detectaron los 292 paquetes de forma rectangular. El análisis de campo confirmó que el polvo blanco que contenían era cocaína. Documentación revisada determinó que dicho contenedor había salido de Puerto Caldera, Costa Rica, y tenía como destino final Puerto Quetzal, Guatemala.

Un total de mil 300 kilogramos de cocaína fue confiscado en abril en la empresa Portuaria Quetzal, ubicada en Escuintla, luego de la intervención de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), efectivos de la Fuerza Especial Naval del Ejército y fiscales del Ministerio Público. La droga, distribuida en 34 tulas, estaba oculta en un contenedor localizado en una de las rampas del recinto portuario.

La PNC y la SGAIA han reiterado su compromiso con la lucha contra el crimen organizado transnacional a través de estos operativos conjuntos.

<b>Continúan operativos en el marco del estado de sitio</b>

Fuerzas policiales y el Ejército de Guatemala desarticularon sistemas de videovigilancia clandestina en el bulevar San Rafael, zona 18, donde, según las investigaciones, se empleaban cámaras ocultas para que miembros del Barrio 18 monitorearan el tránsito de ciudadanos y eligieran a sus víctimas.

Continúan operativos tras implementación de estado de sitio. (Foto: Ministerio de Gobernación de Guatemala)

Durante la última semana, la PNC informó sobre la detención de alias Coche, señalado como terrorista de la mara salvatrucha, en la aldea Las Tunas, Jutiapa. La acción permitió también la aprehensión de tres adultos adicionales y la remisión de cinco menores de edad a las autoridades respectivas.

Operativos policiales, con énfasis en barrios con alta incidencia criminal como El Gallito (zona 3) y El Limón (zona 18), incluyen inspecciones a cualquier hora y la búsqueda de refugios para presuntos delincuentes. Las autoridades aseguran que reforzarán las medidas preventivas y de combate al crimen, con el propósito de garantizar la seguridad de la población.