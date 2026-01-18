Guatemala

El embajador de Estados Unidos en Guatemala concluye su misión oficial

La representación diplomática estadounidense queda vacante tras la salida de Tobin John Bradley. El gobierno estadounidense ha designado a John M. Barrett como sucesor temporal para la sede en Guatemala

Bradley asumió la embajada en febrero de 2024 tras la gestión de William W. Popp.

El embajador de Estados Unidos en Guatemala, Tobin John Bradley, concluyó su gestión diplomática, una etapa caracterizada por la cooperación bilateral en seguridad y la promoción de proyectos estratégicos, y confirmó su salida tras órdenes de traslado oficiales emitidas desde Washington.

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, declaró a publinews.gt que la partida del embajador no modifica los acuerdos ni las líneas de colaboración existentes entre ambos países, a pesar de que el relevo ocurre en el contexto de una reestructuración global de embajadores estadounidenses.

El propio Bradley enfatizó en X su gratitud a la sociedad guatemalteca: “Me despido profundamente agradecido por la confianza que me brindaron y por permitirme ser parte de su historia”, según publicó lahora.gt.

Colaboración activa con autoridades

Durante su ejercicio, Bradley impulsó acuerdos como la modernización del Puerto Quetzal —eje para el comercio y la seguridad marítima— y respaldó el ingreso del aguacate Hass guatemalteco al mercado estadounidense.

Ambas acciones forman parte del reforzamiento de la cooperación económica y el fortalecimiento logístico entre Guatemala y Estados Unidos.

El embajador también remarcó en su despedida la colaboración activa frente a amenazas regionales: “Estados Unidos y Guatemala comparten el compromiso de construir un hemisferio más seguro, próspero y estable”, y señaló la relevancia de los operativos conjuntos contra el narcotráfico y el crimen transnacional, sumados al esfuerzo por contrarrestar la presencia de actores extranjeros que, según sus palabras, ponen en riesgo la soberanía y la estabilidad de la región.

"Guatemala no solo me abrió sus puertas, sino también su corazón". Con estas palabras, el Embajador Tobin John Bradley se despide del país, compartiendo un recuento de los momentos inolvidables, las lecciones aprendidas y el cariño que se lleva del pueblo guatemalteco. Un tributo a la amistad y la colaboración entre dos naciones.

Bradley asumió la embajada en febrero de 2024 tras la gestión de William W. Popp. Antes de llegar a Guatemala, ocupó la función de subsecretario adjunto en la Oficina de Asuntos Internacionales de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), una dependencia clave para la coordinación regional de seguridad y lucha contra el crimen organizado.

Antes de ser embajador, Bradley ocupó la función de subsecretario adjunto en la Oficina de Asuntos Internacionales de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), una dependencia clave para la coordinación regional de seguridad y lucha contra el crimen organizado.

Esta rotación diplomática se enmarca en una política de relevos impulsada por la presidencia estadounidense y ratificada localmente por las autoridades guatemaltecas.

John M. Barrett asume como encargado temporal

Estados Unidos anunció el nombramiento de John M. Barrett como jefe interino en Guatemala lo que marca una nueva etapa en la representación diplomática de Estados Unidos con ese país, mientras se define la designación permanente del próximo embajador en la nación centroamericana.

En su trayectoria diplomática más reciente, Barrett ocupó funciones clave en Panamá, destacándose por su papel central en la gestión de crisis migratorias en el Darién. Supervisó la coordinación con autoridades panameñas para lograr una reducción de los flujos de migrantes y ampliar los vuelos de repatriación.

John M. Barrett quedará temporalmente al frente de la embajada de EE.UU. en Guatemala, como encargado de negocios.

Además, dirigió proyectos humanitarios por más de 50 millones, entre los que se incluye una clínica de 1.7 millones de dólares en Guna Yala en conjunto con el Comando Sur.

Barrett también colaboró con la transmisión del mensaje de Washington sobre la importancia de la infraestructura estratégica y la contención de la influencia china en el Canal de Panamá.

La carrera de Barrett exhibe una progresión regular en puestos de liderazgo y gestión económica, lo que lo posiciona como un operador diplomático de primera línea más allá de un perfil ceremonial.

El Departamento de Estado destacó su sólida red de contactos internos y su capacidad para coordinar con actores militares y políticos a nivel regional.

En El Salvador, entre 2012 y 2015, fue consejero económico y coordinó programas bilaterales de comercio y desarrollo. Desde Washington, lideró la relación con Filipinas y, como cónsul general en Recife, Brasil, gestionó operaciones consulares y vínculos económicos en ocho estados.

Antes de su ingreso al Servicio Exterior, Barrett trabajó en estrategia y planificación para firmas como PepsiCo, Disney y LEK Consulting, experiencia que alimentó su visión pragmática en las decisiones del Departamento de Estado. Barrett es licenciado en Middlebury College y tiene un MBA en Wharton, formación que explica su énfasis constante en el comercio, las inversiones y la eficiencia institucional.

En su nuevo puesto, Barrett deberá afrontar el desafío de equilibrar la agenda económica, la estabilidad política y la cooperación regional sin el margen simbólico de un embajador formal.

