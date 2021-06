Emmanuel Carrère bajo la lupa de tres intelectuales argentinos

Experiencia Leamos - Carrere

¿Quién es Emmanuel Carrère? ¿Quién es esta figura tan misteriosa que se oculta detrás de una autoficción pretendidamente descarnada? ¿Quién es este escritor que se convierte en un personaje irritantemente desmedido en sus novelas-de-no-ficción pero que ya desde la tercera página nos tiene perdidos, entregados, obnubilados con sus tramas?

Flamante ganador del premio Princesa de Asturias y autor de clásicos modernos como El adversario, De vidas ajenas y Limónov, con su nueva novela, Yoga, parece haber tocado un límite. Es una suerte de Carrère al cuadrado. Si en todos sus libros él es autor y personaje, si en todas cuenta una historia —un hecho de la realidad— y cuenta también cómo lo afecta a él mismo esa realidad, en esta nueva novela escribe sobre sí mismo: su relación con la meditación, el tiempo que estuvo internado con una depresión que casi lo lleva a acabar su vida, el divorcio de su segunda mujer. Carrère habla de todo esto y también su rol como escritor.

Este viernes, en un encuentro de Experiencia Leamos —el ciclo de charlas que organiza Leamos.com, la plataforma que, como un “Netflix de libros” contiene un amplio catálogo de títulos disponible incluyendo toda la obra de Carrere—, las periodistas y escritoras Verónica Abdala y Patricia Kolesnicov, y el editor Daniel Divinsky hablaron de Carrère en un encuentro organizado por Leamos.com, con la moderación de Patricio Zunini.

Los libros de Carrère

El encuentro puede verse completo en el sitio de Experiencia Leamos. Publicamos aquí algunas de las frases más salientes:

Daniel Divinsky: “Con Carrère seguí una política de autor, que es lo que hacen que es lo que hacen algunas editoriales cuando van publicando todos los libros de un autor, sean mejores o no tan buenos. Me atrajo desde que leí De vidas ajenas. Los que lo hayan leído saben de qué se trata: es una pareja que está de vacaciones en Sri Lanka, se produce el tsunami y las familias quedan separadas. Hay una tragedia contada con una rigurosidad enorme; tal vez no con belleza literaria. A partir de ahí lo seguí casi sin excepciones”.

Verónica Abdala: “Carrère se alinea en la tendencia de la literatura de no ficción. Es decir que hace literatura con hechos verídicos. Pero hace literatura: eso es fundamental tenerlo en cuenta. Y hace todo un juego con el tema de la verdad y la mentira súper interesante. Hace un culto de la verdad y, sin embargo, plantea la veracidad, no como una cosa objetiva, que es lo que hace el periodismo, sino como una cosa subjetiva. De alguna manera, Carrère implícitamente dice que a la veracidad se llega a través de la subjetividad”.

Patricia Kolesnicov: “Lo primero que me resultó es que es inteligente. De vidas ajenas es intenso, pero es menos intenso que inteligente. Lo que va pensando alrededor de lo que cuenta siempre me interesó mucho. Me gusta mucho de Carrère que nos enfrenta a los límites de lo que podemos contar porque el mundo exterior existe. Cuando en De vidas ajenas dice que le dio a leer todo a cada uno de los personajes porque ya había tenido muchos problemas legales con el libro el anterior y entonces Fulano dice ‘Esto lo podés poner’ y Mengano dice ‘esto no lo podés poner’: todo eso es parte del libro. Cuánto de eso nos pasa todo el tiempo. Como periodistas ni que hablar, y como escritores abro la pregunta. Carrère blanquea que hay cosas que no se pueden contar, porque hay un aparato legal para no contarlo. A qué límites nos enfrentamos porque vivimos insertos en un mundo donde hay otras cosas por fuera de la literatura que pesan sobre la literatura”.

Daniel Divinsky: “Escribir no le sale gratis a Carrère. Es evidente que pone mucho más que lo que pone normalmente el que se sienta ver qué le dicta su inspiración. Tampoco le resulta gratis con la difusión: ganó 50.000 euros con el Princesa de Asturias y 100.000 dólares con el premio de la Fil, más allá de lo que sean sus derechos de autor. Y que se haya mantenido fiel a su editor tantos años es sumamente meritorio. No se puede decir lo mismo de muchos autores que son alentados para publicar sus primeras obras por editores audaces y no muy solventes, y que, luego, finalmente, caen en las multinacionales más allá de sus principios políticos e ideológicos”.

Verónica Abdala: “Carrère también plantea implícitamente que todos nos construimos como personajes en nuestras propias vidas y todos nos hacemos un relato de nuestras propias vidas que no deja de ser una construcción”.

