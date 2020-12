Martín Reynoso: “El mindfulness es la cualidad de estar atento y consciente en cada momento”

Leamos - Martín Reynoso

“La revolución es silenciosa. Lenta, progresiva y constante. De adentro hacia afuera. Primero impacta en la mente, el cuerpo y el cerebro y luego en las demás personas y seres del universo”. Martín Reynoso es psicólogo y magíster en salud, se formó en mindfulness en Argentina y en los Estados Unidos y desarrolla su actividad desde hace diez años en la Universidad Favaloro y en INECO, una de las instituciones más prestigiosas en las neurociencias fundada por Facundo Manes. Actualmente conduce “Train your brain” (ejercita tu cerebro), un proyecto donde lidera un equipo de profesionales que aspiran a ayudar a las personas a redescubrir y desarrollar la atención plena en sus vidas como un antídoto a la cultura de estrés y el multitasking. Es autor del libro Mindfulness, la meditación científica (Paidós, 2017).

En un nuevo encuentro del ciclo “Cómo estar bien” que se realiza en el marco de las charlas que la plataforma Leamos.com organiza como beneficio exclusivo para sus suscriptores, Magda Tagtachian conversó con el psicólogo sobre su visión amplia, integradora y optimista sobre el cambio que podemos realizar a través del aprendizaje continuo.

Mindfulness (Shutterstock)

-¿Cuándo y cómo llegaste al mindfulness?

-Fue en el 2005. Me encontraba en la estancia de unos amigos y le pregunté a uno de ellos si conocía algún tipo de entrenamiento para manejar mejor el estrés, ya que me encontraba con una gastritis bastante molesta. No quería algo psicoterapéutico, porque yo, al trabajar de eso, me daba cuenta que estábamos demasiado enfocados en la patología, en corregir síntomas, y no tanto del lado de la salud, que era lo que más buscaba. Mi amigo me recomendó “algo nuevo” que se llamaba mindfuless. Me buscó un folleto y comenzamos a charlar. Terminé entendiendo que se trataba de un tipo de meditación con un backup científico que lo sustentaba. Este punto me pareció sumamente interesante, ya que no me sentía afín al tipo de meditación esotérica, ritualista, de invocación. Empecé a indagar más, comencé a capacitarme, y me di cuenta de que la técnica no solo podía servirme a mí, sino que podía utilizarlo, a la vez, con otras personas.

-¿Qué tienen en común aquellos que practican mindfulness?

-Mi revolución fue lenta, progresiva y constante, y de adentro hacia afuera, porque comencé curándome antes de cambiar el exterior. Y lo que vemos en el mindfulness es, justamente, que las personas que llegan como yo, por algo que les genera sufrimiento, son las personas que más probablemente abracen este tipo de práctica. Hay muchos que comienzan solo para ver de qué se trata, porque está de moda o porque parece interesante. Pero cuando uno no va por el deseo de querer cambiar, a veces no alcanza.

Mindfulness (Shutterstock)

-¿De qué trata el mindfulness en la vida diaria?

-En un sentido general, el mindfulness es la cualidad de estar atento y consciente en cada momento. Es tener un tipo de atención abierta, receptiva, y sin juzgamiento hacia todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Con lo cual, en un sentido general, una persona puede estar haciendo mindfulness en cualquier situación: mientras come un helado, caminando, andando en bote o jugando con su mascota…Después, hay un sentido más específico que tiene que ver con el entretenimiento. Que refiere a cómo nosotros podemos desarrollar un poco más esa cualidad que todos tenemos, a través de ejercicios de meditación, yoga, relajación y diversas técnicas.

-¿De qué va este entrenamiento?

-El entrenamiento propiamente dicho es un programa de ocho semanas que enseña conceptos de psicoeducación relacionados con temas como el estrés, la ansiedad, calidad de vida, comunicación efectiva, entre otros. Se trata de un set de temas clave para poder complementar con las prácticas que uno va realizando. Este combo es sumamente atractivo para occidente.

Ver la entrevista completa.

Leamos es una nueva manera de vivir los libros y la lectura. Una comunidad que vive el placer de leer, que disfruta vivir historias, compartirlas, conversar y debatir. Cada semana en Experiencia Leamos hay nuevas conversaciones con escritores, músicos, políticos, actores, filósofos, psicólogos. También podés participar de los talleres de lectura y un club de lectores exclusivos para suscriptores. Informate y comenzá ya mismo a disfrutar de todas las actividades.

LEER MÁS

Pablo Novak: “Las redes sociales y los likes, aunque adictivos, hoy nos ayudan a sentirnos mejor”

Mario Lombardi: “Con la meditación podemos aprender a administrar nuestro tiempo”