María Eugenia Farrel y Graciela Naum, ante el desafío de sostener la profesión y la maternidad

Graciela Naum es diseñadora y dueña de la elegante marca de ropa “Naum”. Viste a numerosas famosas, entre ellas, a la Reina Máxima de Holanda. María Eugenia Farrel es, junto a su marido, la dueña de la marca Prüne, además de su directora creativa. Graciela y María Eugenia son amigas desde hace más de 10 años y, mientras fueron creciendo como empresarias, también criaron a sus hijos. En marco de Experiencia Leamos, el ciclo de encuentros que la plataforma Leamos.com organiza como beneficio exclusivo para sus suscriptores, ambas conversaron con Carolina Balbiani de las exigencias del trabajo cotidiano y sobre cómo hicieron para compatibilizar sus tareas con la maternidad.

Cuando María Eugenia Farrel comenzó a viajar a Oriente por trabajo, la inspiración vino a ella: “Aquel mundo despertó en mí toda la adrenalina, parte creativa e imaginación que después fui desarrollando en Prüne”. En aquel entonces, la directora creativa ya tenía cuatro hijos, algunos en la universidad, otros en la secundaria, y otro en la primaria: “Un universo bastante complejo”.

El tiempo dividido entre trabajo y maternidad fue todo un desafío, y en la medida en que logró meterse más y más en lo laboral, los reclamos de que “vivía con el teléfono encima” y que no lograba estar presente en todo momento fueron aflorando: “La factura la recibí bastante fuerte, pero desde el cariño, porque siempre, a pesar de todo, la prioridad final fueron mis hijos”. Porque para Farrel, al final del día: “A la mayoría de las mujeres les termina por suceder lo mismo: tienen que hacer malabares para cumplir con su pasión y la maternidad”.

Graciela Naum junto a su hija, Dolores Aguirre. Loli hoy trabaja en Naum, la marca fundada por Graciela hace más de 20 años

Graciela Naum no se arrepiente de maternar y trabajar: “No siento culpa”. Una vez, a su hijo mayor le preguntaron si tenía algo que reclamarle a su madre: “Él dijo que yo los adoraba, pero que sabía que a la vez tenía otro amor: mi trabajo ¡Y que le parecía bárbaro!”.

Para la diseñadora es clave, de todas formas, tener quien cuide de los niños mientras se trabaja: “Con María Eugenia tuvimos suerte, pero, si una no tiene resuelto quién cuida de sus hijos cuando son chicos, si no se está tranquila, no puede tener la cabeza en el trabajo y rinde mal”.

