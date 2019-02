Último día a la vista, flamante título de la colección Grandes autores para tramos cortos de IndieLibros, comienza así: "Me hice invisible de pronto". Cinco palabras, apenas, alcanzan para poner en marcha la máquina de la ficción. El narrador dice que no comió nada extraño, no se pinchó con ninguna planta, no pasó por ningún umbral: simplemente estaba caminando por el bosque cuando, de buenas a primeras, se volvió invisible.