—Yo no me paro arriba de una tarima y digo "¡Ustedes!". Yo soy recontra argentino en un montón de cosas y tuve que romper muchos prejuicios a lo largo de mi vida. Algunos los conservo. Es un ejercicio difícil, raro. Arranqué escribiendo sobre cuestiones que tenían que ver con los procesos políticos europeos y cómo habían impactado en la Argentina, y terminé con un libro que hablaba fundamentalmente de la inmigración —yo tengo dieciséis apellidos y ninguno es español. Hace dos o tres años tiré un texto en mi blog sobre inmigración y xenofobia, y las reacciones de los lectores eran extremas a favor y en contra. Lo que más se repetía era "no me vas a comparar esta inmigración con aquella". El capítulo de Te odio en el que hablo de inmigración se centra en eso: no, no es comparable. Te dicen "Ahora les dan de todo": bueno, mucho más les dieron a nuestros abuelos. Les dieron salud pública, educación, hasta el Hotel del Inmigrante. "No venían a delinquir": el 94% de la población carcelaria de principios del siglo XX era extranjera.