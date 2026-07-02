El dólar sigue en alza: a cuánto puede llegar sin la intervención del Gobierno, según la nueva banda cambiaria

La cotización mayorista encadenó tres ruedas consecutivas al alza, en un contexto de fuerte volumen operado en el segmento de contado. (Free photo)

El esquema cambiario vigente define un rango dentro del cual el dólar puede moverse sin que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) tenga la obligación de salir a vender divisas. Ese límite superior, conocido como “techo de la banda”, no es un número fijo: se recalcula todos los meses en función de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con el dato de mayo ya conocido, el mercado empezó a mirar cuánto margen queda antes de que el esquema oficial obligue a una intervención directa.

El mecanismo funciona con un desfase de dos meses entre la publicación del índice de precios y su aplicación sobre los límites cambiarios. Es un hecho que ese rezago responde a la lógica con la que fue diseñado el sistema desde su implementación: la inflación de un mes determina el ajuste de la banda dos meses después, de manera que el dato de marzo fijó el techo de mayo y el de abril, el de junio.

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Bajo esa misma regla, la inflación de mayo, del 2,15% según el Indec, es la que ahora define el nuevo límite superior para julio. Aplicado ese porcentaje sobre el techo que existía en junio, que se ubicaba en 1.806,45 pesos, el resultado arroja un nuevo techo de 1.844,85 pesos para el cierre de julio. Se trata de un ajuste más moderado que el registrado en el tramo anterior.

El margen que queda hasta el techo

Con el dólar mayorista operando este martes en $1.489, la distancia hasta el nuevo techo de julio se ubica en torno a $355, unos 24 puntos porcentuales por encima del valor actual. Esa brecha es la que, en términos teóricos, tiene el mercado para moverse sin que el esquema de bandas obligue al Central a vender reservas de manera directa.

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La entidad concentró su intervención en la venta de letras dollar-linked, retirando pesos de circulación para moderar la presión sobre el tipo de cambio. (Reuters)

La suba de este martes no fue un hecho aislado. El dólar mayorista acumuló tres ruedas consecutivas al alza, en un contexto de muy alto volumen operado, que superó los USD 800 millones en el segmento de contado por tercer día seguido. En lo que va de 2026, la divisa mayorista acumula una suba de 34 pesos, equivalente a 2,3 por ciento, y se ubica cerca del récord nominal de $1.492 alcanzado en octubre del año pasado.

Ese comportamiento también se trasladó al resto de las cotizaciones. El dólar minorista subió diez pesos en el Banco Nación, hasta $1.510, mientras que el blue avanzó en la misma magnitud, hasta 1.525 pesos. Los dólares financieros no fueron la excepción: el contado con liquidación tocó los 1.577 pesos, un máximo desde octubre del año pasado.

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Frenar el dólar sin ventas en el mercado

Ahora bien, mientras el dólar mayorista se mantenga por debajo de los $1.844,85, a 334 pesos de la cotización actual, el BCRA no está obligado a intervenir vendiendo divisas de manera directa en el Mercado Libre de Cambios. Sin embargo, la entidad que conduce Santiago Bausili sí actuó esta semana sobre el mercado, aunque por otras vías.

Las dos herramientas principales que utilizó fueron la venta de contratos de dólar futuro y la colocación de letras dollar-linked, instrumentos del Tesoro que ajustan su valor según la evolución del dólar oficial. Según fuentes bancarias, la intervención se concentró en el contrato de futuro con vencimiento a fines de julio, aunque el monto operado en esa plaza no resultó determinante.

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Bajo la conducción de Bausili, el Banco Central priorizó instrumentos indirectos para influir sobre el tipo de cambio antes que la venta directa de divisas. (Infobae Argentina)

El volumen operado en estas letras alcanzó los 500 millones de dólares en la jornada, después de dos ruedas previas con montos también elevados, de entre 400 y 500 millones. En una mesa de operaciones de un banco remarcaron que el volumen diario habitual de este instrumento ronda los USD 150 millones, lo que da cuenta de la magnitud que tomó la intervención indirecta esta semana. Cada vez que el BCRA vende estos títulos, retira pesos de circulación entre los inversores privados, lo que le permite moderar la presión sobre el tipo de cambio sin tocar sus reservas.

Un dato que explica parte de la presión sobre el tipo de cambio pasa por la oferta de divisas del campo. Según las cámaras que agrupan al sector aceitero y exportador de granos, las liquidaciones de junio sumaron 3.007 millones de dólares, una caída de 18% frente al mismo mes de 2025, aunque con un repunte de 12% respecto de mayo. En el acumulado del año, esas liquidaciones muestran una baja de 13%, pese a las expectativas de una cosecha mayor a la del ciclo anterior.

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