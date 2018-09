Sea para bien o para mal, el psicoanálisis ha pasado a formar parte del sistema simbólico de la cultura occidental y sus categorías analíticas han sido en buena medida naturalizadas. Por eso, un análisis histórico o de otro tipo sobre el psicoanálisis –así como sobre cualquier otro sistema de ideas o creencias– requiere una toma de distancia respecto de las mismas; es de­cir que, de alguna manera, requiere comenzar a indagar a partir de "no entender". Esta actitud de –si se nos permite el término– "perplejidad for­zada" no suele aparecer ni en las historias oficiales del psicoanálisis ni tam­poco en muchas de las no oficiales. Así, por ejemplo, la historiografía ha enfatizado mucho más las "resistencias" con las que se habría encontrado el psicoanálisis en el proceso de su difusión que el éxito formidable que ha tenido para convertirse en pocos años en un sistema de ideas y creencias con alcance transnacional.