Así que busqué la palabra "oportunidad" en Un beso perdurable y la encontré tres veces. Me entusiasmó que existiera una conexión tan directa entre el libro y algo que me preocupa. Por un segundo me sentí un poco traidora. ¿No será que estoy aprovechando esta oportunidad solo para comentar un tema que me importa a mí? Qué importa, pensé. Es mi oportunidad. Además, ¿cómo sé que esta inquietud por el tema de la oportunidad no surgió a partir de la lectura que hice del libro? Y si no fuera así, en la literatura no hay casualidades. Podés preguntarle algo a un libro y al abrirlo en cualquier página, te responderá. Los libros saben, y dicen lo que saben.