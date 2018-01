El otro día estaba en una veterinaria, mejor dicho en un petshop, y escuché que el cajero decía: "Los animales no tienen garantía". Una mujer le discutía indignada, y él repitió varias veces que los animales no tenían garantía. Después me enteré de que la mujer había comprado un hámster y que se le había muerto, pero la tienda no se hacía cargo. Yo me quedé helada cuando escuché esa frase, me pareció insólita, me pareció que el contexto en que podía ser dicha y escuchada era muy acotado.