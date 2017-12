—Bueno, pero con tanto secreto casi que tampoco hay libro. He hecho unas 60 o 70 entrevistas y me encontré con que todo el mundo tenía un gran agradecimiento hacia Migré. Más de la mitad de las personas se pusieron a llorar cuando hacían la entrevista; han pasado más de diez años de su muerte y actores y actrices todavía lo lloran. Y también hay una especie de terror a lo que él podría decir desde el más allá. Miraban al grabador como si fuera él, después miraban hacia arriba y me decían: "De eso no voy a hablar". Todo lo relacionado con su vida amorosa fue una especie de telenovela. No es que no hablaran, me daban una mínima pauta; justamente eso es el secreto: una bomba de tiempo a develar. Por supuesto, el secreto es el motor de toda telenovela y Migré lo sabía trabajar como nadie. Me asombró que muchos citaran frases de él que luego vi que eran de Hitchcock. No sólo estudiaba a Hitchcock para copiarle estrategias, sino también los modos. Incluso los cameos. Hay uno en "Rolando" que es fundamental. Pero, como dice Nora Cárpena, el secreto es fundamental en la telenovela y en el libro también. Y me pareció que estaba bien porque lo pide el género y la vida de Migré también.