—Me costaría ponerme en el lugar de "macho" porque nunca tuve una experiencia así en mi vida. Nunca fui un depredador. Con las mujeres fui muy dubitativo. Uno de los problemas de la novela es en qué lugar ponés a las mujeres en un relato donde hablás de hombres y mujeres. No quiero hablar de feminismo ni de machismo, porque son temas que me exceden, pero es cierto que en los últimos años hay una toma de conciencia acelerada y hay una lectura menos ingenua sobre el rol de la mujer. Eso me hace estar alerta: no me gustaría ubicarlas en un lugar feo que yo quizá haya naturalizado. No es que lo haya tenido todo el tiempo en la cabeza, pero evidentemente algunas experiencias relacionadas con eso colaboraron para que no armara un libro "machista". Y a la vez, también traté de no irme para el otro lado: el del looser, el del antihéroe total.