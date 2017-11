—Se han publicado reediciones, pero después de todo este tiempo va a salir por Limonero un libro nuevo, un libro álbum que todavía no tiene título definitivo. ¿Por qué? No soy una escritora compulsiva ni escribo todo el tiempo ni me obligo a escribir. Tampoco me pongo en función de libros para chicos o libros para grandes. Voy siguiendo el derrotero de mi deseo. Me he acostumbrado a trabajar de esa manera y puede pasar mucho tiempo sin que escriba ficción o poesía. En este caso, me parece que tiene que ver con el Andersen. Fue algo que me movió mucho, estuve un año sin escribir. Por entonces tenía una novela empezada —Los manchados— y cuando retomé la escritura me refugié ahí. Tal vez me sentía menos demandada. Tardó en aparecer algo que me gustara. Quizá el premio ponía el techo alto. Yo también soy de las que piensa que cuando uno empieza, los demás lo cuidan en su posibilidad y en la dificultad de publicar, pero cuando uno va teniendo más reconocimiento ya nadie lo cuida, entonces uno tiene que estar más alerta de lo que hace.