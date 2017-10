—Surgió como un alter ego mío. Era el bibliófilo de La casa de papel, que después de vivir el periplo de aquella novela y de fundir su biblioteca en el mar, se transforma en narrador de historias de otros. Es una voz que se me fue imponiendo. No siempre va a ser mi narrador, pero en este caso se impuso una vez más. Como pasó en La breve muerte de Waldemar Hansen y un poco en La costa ciega, donde no está denunciado pero tiene un el tono de su voz. Me interesa un personaje al que, a lo largo de las novelas, se le van conociendo pequeñas cosas de su vida.