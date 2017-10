—Las vidas extraordinarias de Carmencita y Puig son, sin duda, narrables. Pero me interesaba que tuvieran una dimensión estética para que fuera una novela, que es lo que me gusta escribir. No me interesaba hacer una crónica biográfica ni una biografía no autorizada, si no entrar en el juego de la novela donde hay un mundo posible que a la vez forma parte del mundo de hoy. La dimensión estética y ficcional de la novela es el territorio que me gusta recorrer.