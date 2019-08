Respecto de si esto resulta una comodidad "peligrosa" en miras de volver a enamorarse, Mica aseguró: "Siempre pienso: ¿¡Y si me acostumbro hasta no poder convivir con nadie más?! (risas). Sí, claro que quisiera enamorarme. Para mi, la vida en pareja siempre es la más linda. Pero hoy no me sentaría a esperar al amor con desesperación, ni sé si ese flechazo aún es posible a esta edad. Es la primera vez en mi vida que me siento bien así…". Además sumó: "Durante mi última relación, la más adulta que tuve, entendí que para iniciar una convivencia, primero debo conocerme en soledad. Cuáles son mis mañas, mis necesidades, mis momentos, mis espacios. Guido siempre me decía: vivir sola es una experiencia pendiente. Y tenía razón. Hoy escucho a amigas decir: ´nos conocimos y a los dos meses nos fuimos a vivir juntos´. ¡No! Ya no podría. Al menos tan rápido…"