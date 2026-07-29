PRI denuncia retroceso democrático en Nicaragua tras propuesta de Daniel Ortega para eliminar elecciones

El anuncio de Daniel Ortega sobre eliminar futuras elecciones en Nicaragua generó críticas del PRI y abrió un debate sobre democracia y política exterior. Crédito: CEN del PRI

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El Partido Revolucionario Institucional (PRI) condenó la decisión anunciada por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de eliminar las futuras elecciones en ese país, al considerar que representa un grave retroceso democrático y una vulneración a los derechos políticos de la ciudadanía.

A través de un posicionamiento oficial, el partido afirmó que impedir que la población elija libremente a sus gobernantes constituye una afrenta a los principios de libertad, pluralidad y respeto a los derechos humanos. Asimismo, sostuvo que ningún gobierno puede considerarse democrático cuando concentra el poder y elimina la competencia electoral para mantenerse en el cargo.

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El PRI subrayó que la democracia se fortalece mediante elecciones libres, instituciones sólidas, división de poderes y el respeto a las libertades fundamentales, por lo que advirtió que la cancelación de los procesos electorales debilita el Estado de derecho.

Comunicado Oficial.

PRI critica ausencia de una postura del Gobierno de México

Además de rechazar la decisión del gobierno nicaragüense, el PRI expresó preocupación por la falta de un posicionamiento contundente del Poder Ejecutivo mexicano sobre el tema.

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El dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, aseguró que el silencio del Gobierno de México envía un mensaje de indiferencia frente al deterioro democrático en América Latina y representa, a su juicio, un alejamiento del papel histórico que el país ha desempeñado en la defensa de los derechos humanos y las instituciones democráticas en la región.

El instituto político sostuvo que defender la democracia y las libertades fundamentales no constituye una intervención indebida en los asuntos internos de otras naciones, sino un compromiso con los valores universales que México ha respaldado mediante diversos instrumentos internacionales.

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El PRI cuestionó la falta de un posicionamiento firme del Gobierno de México ante el anuncio de Daniel Ortega sobre la eliminación de futuras elecciones en Nicaragua.

También manifestó su solidaridad con el pueblo de Nicaragua y reiteró que continuará pronunciándose frente a cualquier acción que, desde su perspectiva, debilite los principios democráticos.

¿Qué anunció Daniel Ortega sobre las elecciones en Nicaragua?

El pronunciamiento del PRI surge después de que Daniel Ortega declarara que en Nicaragua no volverán a celebrarse elecciones para impedir que la oposición alcance el poder.

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La medida fue anunciada durante el acto conmemorativo por el aniversario de la Revolución Sandinista y se suma a una serie de cambios institucionales impulsados por el gobierno nicaragüense en los últimos años.

Daniel Ortega anunció que Nicaragua no volverá a celebrar elecciones, al afirmar que busca impedir que la oposición llegue al poder mediante la vía electoral. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo

Entre los antecedentes que han marcado la situación política del país destacan:

La reforma constitucional que amplió el periodo presidencial y fortaleció las facultades del Ejecutivo .

El nombramiento de Rosario Murillo como copresidenta de Nicaragua .

La detención de aspirantes presidenciales antes de las elecciones de 2021 .

La ilegalización de partidos políticos y organizaciones civiles .

Las denuncias de organismos internacionales sobre restricciones a derechos políticos y libertades civiles.

Diversos analistas consideran que el anuncio representa un nuevo paso en la concentración del poder, mientras que sectores de la oposición sostienen que elimina cualquier posibilidad de competencia electoral en el país.

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Claudia Sheinbaum defiende el principio de autodeterminación

Tras las declaraciones de Ortega, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la postura del Gobierno de México.

Claudia Sheinbaum sostuvo que la política exterior de México se basa en la autodeterminación de los pueblos y el respeto a las decisiones internas de cada nación. EFE/ Isaac Esquivel

Durante su conferencia matutina, la mandataria evitó emitir una condena directa y señaló que la política exterior mexicana se rige por el principio de autodeterminación de los pueblos.

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“Primero es la autodeterminación de los pueblos; lo que decida el pueblo de Nicaragua. Nosotros siempre estamos de acuerdo con la democracia”, respondió.

Al ser cuestionada sobre si una medida similar podría aplicarse en México, Sheinbaum rechazó esa posibilidad y destacó que el país cuenta con mecanismos democráticos, como la revocación de mandato.

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También reiteró que cada nación decide la forma en que organiza su sistema político y que México mantiene una postura de respeto hacia las decisiones internas de otros Estados.

Claudia Sheinbaum afirmó que México mantiene una política exterior basada en la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la soberanía de cada nación.

La decisión abre un nuevo debate sobre democracia y política exterior

Las declaraciones de Daniel Ortega han generado reacciones tanto dentro como fuera de Nicaragua.

Mientras partidos de oposición mexicanos, como el PRI, han pedido una postura más firme del Gobierno federal, la administración de Claudia Sheinbaum ha reiterado su apego al principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

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El debate también ha reavivado la discusión sobre el papel de México en la defensa de la democracia y los derechos humanos en América Latina, así como sobre el equilibrio entre la política de no intervención y las posturas frente a decisiones que generan preocupación en la comunidad internacional.