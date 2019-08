–Al principio de la campaña, la gobernadora Vidal dijo que no respondés sobre narcotráfico, uno de los éxitos de la gestión de seguridad de Cambiemos con Bullrich y Ritondo. ¿Qué harías con ese tema?

–El oficialismo está desorientado en esta campaña. Ellos no quieren discutir de desempleo, empresas que cierran, el precio de tarifas y alimentos, ni de futuro: como no cumplieron las promesas de 2015, no pueden. Yo sí puedo hablar de narcotráfico y voy a luchar contra eso. Cuando aparecen las estadísticas oficiales, las del Poder Judicial de la provincia, son malísimas en seguridad y narcotráfico. No es un éxito, no mejoró. Hay más propaganda que hechos. Me lo dicen en los propios barrios: empeoró. Son expertos en falsear datos. El gasto en seguridad, en términos reales, es un 30 por ciento menos que en 2015. Hubo un ajustazo, ahí y en obra pública.