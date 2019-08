–Mientras trabajaba vendiendo tortas fritas, conocí una carnicería que me daba huesos y grasa. Yo, para agradecerles, les limpiaba el local. Así fui ganando la confianza de los dueños y empecé a trabajar. Un día no teníamos nada para comer en casa… Entonces salí del cole y le dije a mi mamá que me iba a la carnicería para conseguir sebo y poder hacer unas tortas fritas. Mi madre presentía algo y no quería que fuera, pero por la necesidad fui igual. Ese día faltó un empleado y me puse a ayudarlos, sin saber que la máquina de moler no andaba bien. Me subí a unas cajas, me distraje y la moledora comenzó a apretar mi mano. El carnicero se desmayó al ver tanta sangre y yo logré desenchufar la máquina, con la que me llevaron hasta el hospital. Cuando llegué, quería que me vendaran para volver a mi casa y llevar la comida. Hasta recuerdo que les pedía por favor que no me tiraran la bolsa de sebo que había juntado para hacer las tortas fritas.