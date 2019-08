–Venía de estar internada en el hospital Alemán por un virus. Estuve cuatro días con 40 grados de fiebre y no me la podían bajar. Al día siguiente del alta me enteré que debía hacer la prueba esa misma tarde. Me puse a llorar… Pensaba que la vida era injusta. Pero me levanté, me maquillé y la hice. Campanella me habló con lágrimas en los ojos. Me dijo que lo había emocionado. Ya estaba hecha. A los quince días me confirmó… ¡Y nunca le conté que venía del hospital!