–Diego, ¿cómo tomás los mensajes que dejan las mujeres en las redes? ¡Sos el nuevo galán de las argentinas!

–La verdad, no me lo esperaba. Hace 13 años que vengo haciendo un camino profesional para ser un buen médico y bueno, me crucé con esto. Yo qué sé… Si me preguntás cómo lo tomé, no lo sé manejar. Me tiene un poco sobrepasado. Yo estoy centrado en mi vida profesional. Soy una persona que trabaja 13/14 horas por día. Después, bueno… Si la gente quiere decir que soy el "Doctor hot", que lo diga. No tengo problema. Yo sigo atendiendo pacientes, que es lo que sé hacer.