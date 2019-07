–Ante todo, me gustaría expresar que éste no es un reconocimiento a mi persona. El premio fue creado para celebrar a los millones de docentes que están haciendo un gran trabajo en todo el mundo. Eso sí, este premio me ofrece la enorme posibilidad de dar mi mensaje. ¡Confíen en sus alumnos, acérquense a ellos! También reconoce a la gente joven de ese gran continente donde vivo. Estoy aquí porque mis alumnos lo han logrado.