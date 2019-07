"Me choqué fuerte a nivel expectativas porque yo venía aprendiendo de una forma súper dinámica, ágil, muy pragmática y aplicada desde chico. La universidad tenía otros ritmos y formas que me aburrían", cuenta. "Volvía a mi casa, me ponía a estudiar en la compu y avanzaba mucho más rápido. Eso hizo que le dedicara cada vez más tiempo a aprender por mi cuenta y, eventualmente, a considerar: 'Tal vez la universidad no sea para mí'".