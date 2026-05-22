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Sujeto dispara contra hombre y su hija por celos en Ciudad Juárez: es detenido tras persecución

El presunto agresor fue localizado tras un operativo apoyado por cámaras del sistema Juárez Vigilante y detenido luego de una persecución

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Un hombre pasa de ser el acusado a víctima tras recibir dos disparos horas antes de un juicio por asesinato en Pizarra (Málaga)
El ataque ocurrió en el fraccionamiento Villa Hermosa, en Ciudad Juárez. (Canva)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvieron a Héctor Zenón M. M., de 33 años, señalado como presunto responsable de atacar a balazos a un hombre y a su pequeña hija la tarde del jueves en el fraccionamiento Villa Hermosa, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con Adrián Sánchez, vocero de la corporación, los hechos ocurrieron sobre la avenida Valentín Fuentes y la calle Simona Barba, donde agentes del Distrito Universidad localizaron un automóvil Chevrolet Camaro negro impactado contra una camioneta Chevrolet Traverse gris.

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En el interior del vehículo se encontraba un hombre lesionado por disparos de arma de fuego, acompañado de su hija menor de edad, quien también presentaba heridas.

Los policías solicitaron de inmediato el apoyo de paramédicos para trasladar a ambas víctimas a un hospital, donde permanecen bajo atención médica especializada.

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Ataque ocurrió tras presunta disputa sentimental

Según testimonios recabados por las autoridades en el lugar de los hechos, el agresor disparó contra las víctimas desde un Jeep Wrangler color naranja y posteriormente huyó a gran velocidad.

El detenido fue consignado ante la Agencia Estatal de Investigación tras su captura.
El detenido fue consignado ante la Agencia Estatal de Investigación tras su captura.

Minutos después, agentes municipales localizaron un vehículo con las mismas características abandonado en una plaza comercial ubicada en la avenida Tecnológico y calle Aguirre Laredo. Dentro de la unidad fueron encontrados casquillos de arma de fuego.

Las investigaciones posteriores permitieron establecer que el sospechoso descendió del Jeep y abordó un automóvil Kia gris, aparentemente utilizado para servicio de plataforma digital.

Cámaras permitieron ubicar al sospechoso

Personal del Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata (CERI), mediante el sistema de videovigilancia “Juárez Vigilante”, dio seguimiento al trayecto del vehículo hasta la colonia Granjas de Chapultepec.

Fue en el cruce de las calles Felipe Ángeles y Manuel Ojinaga donde policías municipales lograron ubicar a un hombre cuyas características coincidían con las proporcionadas por el personal de análisis y monitoreo.

Al momento de la intervención, el sospechoso presuntamente apuntó con un arma de fuego a los agentes y posteriormente corrió hacia un domicilio cercano, lo que derivó en una persecución.

Vista trasera de un hombre con uniforme naranja de prisión y esposas en las manos, siendo sostenido por los brazos por dos policías.
El sujeto fue detenido tras una persecución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, Héctor Zenón fue retenido por los oficiales, quienes señalaron que durante todo el procedimiento mostró una actitud hostil.

Tras realizarle una inspección preventiva, los policías no localizaron arma de fuego alguna, por lo que inicialmente fue detenido por los delitos de desobediencia y resistencia de particulares.

Confesó el motivo del ataque

Luego de su captura y previa lectura de derechos, el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público en la Agencia Estatal de Investigación, donde continuarán las indagatorias correspondientes.

De acuerdo con el reporte policiaco, Héctor Zenón declaró a los agentes que atacó al hombre debido a que sostenía una relación sentimental con su expareja.

El detenido aseguró además que desconocía que la víctima viajaba acompañada de la niña al momento del ataque armado.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

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