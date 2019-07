"He vendido pan en la calle, hielo a los camioneros de la ruta en verano y fui cerrajero. Salía de casa y no volvía hasta la noche". Como en su hogar del barrio Ignacio Abiarú –el monoblock de las 300 viviendas ubicado a once kilómetros de las Cataratas del Iguazú– "carecíamos de luz por no poder pagarla, de chiquito me ponía ropa de mi hermana, un almohadón adentro y hacía reír a la familia. O relataba sin verlos partidos de River y de Argentina".