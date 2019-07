–No, no, no. Me apasiona actuar. Trabajo en el cine y la tele de Italia desde hace una década. Incluso este año estrené mi primer protagónico en inglés, The Last Man, junto al genio de Harvey Keitel y Hayden Christensen, quien se convirtiera en Darth Vader en Star Wars. En la actuación me pienso y me proyecto sin límites. Por suerte, mi carrera actoral internacional se desarrolló de forma natural, en paralelo con la de Argentina.