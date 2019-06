"Me ofrecieron la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", dijo Adrián. "Pero no tengo ni vocación ni talento para la función pública que tantos buscan con desesperación y lo asumen con total felicidad aún sabiendo que no es fácil, que insume resignación, que hay mucha gente dependiendo de tu habilidad. Y para hacer ´la escena´ de ´voy a la política´, y resultar un queso… ¡No!", señaló. "Una cosa es tener popularidad para ser seguido y otra es conocer del Estado, saber realmente. Y eso se forma, se educa desde estudiante".