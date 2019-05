–Y lo hizo con un mensaje directo de Instagram.

–De un DM a la canción… Y de la canción me agarró, me llevó a Nueva York e hicimos una promo delirante. Todo lo que me brindó lo hizo con tanto cariño, además. Todo el tiempo tiene palabras hermosas para conmigo, y esta cosa en la que yo me encuentro mucho con ella, que es el laburo y su profesionalismo. Es súper obsesiva de lo que hace, está siempre en el detalle, y yo siempre soy así.