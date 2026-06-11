Claudia Sheinbaum felicita a la Selección tras la victoria 2-0 ante Sudáfrica en el Mundial 2026

Sheinbaum celebra triunfo de México en el Mundial 2026 desde la GAM

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó a la Selección Mexicana luego de su victoria 2-0 sobre Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, resultado con el que el combinado nacional comenzó con el pie derecho su participación en el torneo organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

Minutos después del encuentro disputado en el Estadio Ciudad de México, la mandataria publicó un mensaje en sus redes sociales para reconocer el desempeño del equipo nacional y celebrar el triunfo junto con la afición.

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“¡Muchas felicidades a la Selección! Felicidades a todas las mexicanas y los mexicanos”, escribió la presidenta al término del encuentro.

Publicación de Sheinbaum.

El mensaje se sumó a una jornada marcada por el entusiasmo futbolístico en distintos puntos de la capital, donde miles de aficionados siguieron el debut del conjunto mexicano en pantallas instaladas por autoridades locales.

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Sheinbaum siguió el partido desde el Deportivo Hermanos Galeana

Aunque no acudió al estadio para presenciar la inauguración mundialista, Sheinbaum observó el encuentro desde el Deportivo Hermanos Galeana, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, acompañada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

Horas antes del silbatazo inicial, la presidenta compartió imágenes del ambiente que se vivía en el lugar, una de las sedes habilitadas para que la población pudiera seguir de manera gratuita el inicio de la máxima justa futbolística.

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La mandataria vio el partido desde la Gustavo A. Madero.

Tras la victoria mexicana, Sheinbaum también difundió un mensaje celebrando el resultado obtenido por el equipo nacional.

“Desde el Deportivo Hermanos Galeana en la Gustavo A. Madero. ¡Viva México!”, expresó la mandataria al compartir el festejo generado por el triunfo.

El primer gol desató la celebración entre aficionados

La emoción llegó desde los primeros minutos del encuentro. Cuando México consiguió abrir el marcador, Sheinbaum y Brugada se levantaron de sus asientos para celebrar junto con cientos de asistentes reunidos en el deportivo.

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La mandataria y la Jefa de Gobierno capitalino celebraron junto con los demás aficionados el triunfo de México en su partido inaugural de la temporada. (X/@ClaraBrugadaM)

Videos difundidos en redes sociales mostraron a ambas funcionarias gritando el gol, ondeando banderas mexicanas y saludando a los asistentes que acudieron para seguir la inauguración del Mundial.

Durante la transmisión del partido también convivieron con familias y aficionados que se dieron cita para formar parte de la fiesta futbolística que marcó el regreso de una Copa del Mundo a territorio mexicano.

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¿Por qué la presidenta no asistió al Estadio Ciudad de México?

La ausencia de Sheinbaum en el partido inaugural había generado expectativa durante los días previos al arranque del torneo. Sin embargo, la mandataria ya había adelantado que no asistiría al estadio y que prefería seguir el encuentro junto con la ciudadanía.

Además, decidió ceder el boleto que la FIFA le había entregado para la inauguración. Ese acceso fue otorgado mediante una convocatoria nacional dirigida a jóvenes mexicanas, resultando ganadora Yolett Cervantes, originaria de Veracruz.

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Sheinbaum cedió su boleto del Mundial a una joven veracruzana. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Previo al inicio del Mundial, la presidenta también recibió en Palacio Nacional al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como a representantes de distintas federaciones y confederaciones deportivas, a quienes dio la bienvenida a México en vísperas de la inauguración.

Mundial 2026 arranca entre celebración y manifestaciones

El debut mundialista se desarrolló en medio de diversas movilizaciones registradas en la Ciudad de México. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), colectivos de familiares de personas desaparecidas y otras organizaciones realizaron protestas para visibilizar distintas demandas sociales durante el inicio del torneo.

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Entre las principales expresiones registradas durante la jornada destacaron:

Movilizaciones de integrantes de la CNTE por demandas salariales y de jubilación.

Manifestaciones de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

Concentraciones en distintos puntos cercanos a las rutas de acceso al estadio.

Operativos de seguridad y movilidad implementados por autoridades capitalinas.

Afectaciones viales derivadas de marchas y bloqueos en la ciudad.

Bloqueos afectan movilidad en la CDMX durante el Mundial 2026. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Ante este panorama, la presidenta sostuvo que su gobierno respeta el derecho a la protesta, pero también tiene la responsabilidad de garantizar la movilidad de residentes, visitantes y aficionados que participan en un evento de carácter internacional.

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Gobierno destaca ambiente de fiesta durante la inauguración

Pese a las manifestaciones registradas en la capital, el Gobierno federal destacó que la inauguración del Mundial 2026 se desarrolló en un ambiente de celebración deportiva.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que México está preparado para recibir a miles de visitantes durante la competencia y afirmó que las autoridades continuarán trabajando para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y movilidad.

Gobierno federal afirma que la inauguración se vivió en ambiente festivo. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Con el triunfo frente a Sudáfrica, la Selección Mexicana no sólo consiguió sus primeros tres puntos en la fase de grupos, sino que también desató una ola de entusiasmo entre la afición y las autoridades del país anfitrión.

La felicitación presidencial cerró una jornada histórica para el futbol mexicano, marcada por la inauguración de una Copa del Mundo que vuelve a colocar a México en el centro de la escena deportiva internacional.