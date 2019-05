Acuña relata que cuando nació su hijo en 2007 –fruto de una historia de amor ya concluida con Vanesa, quien también estaba presa por robo con armas– todo cambió: "Me di cuenta de que no podía seguir así y me acerqué a Dios para transmitir su palabra. Fue un milagro que me salvó. Hice un pabellón cristiano en la Unidad 29 de Melchor Romero y prediqué. Por eso dicen que fui pastor. Lo único que sé es que eso me rescató. Conozco la Biblia de punta a punta, igual que el Código Penal: hoy son mis dos libros de cabecera. Por eso me gustaría que me dieran una oportunidad y conseguir un trabajo para hacer trámites en los juzgados y poder dejar la calle estacionando los autos. Acá llego a las ocho de la mañana y me voy a medianoche. Si no vengo, no como: así de fácil".