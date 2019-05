–Para mí, tal como se plantea, la grieta no existe. Si fuésemos todos grandes contribuyentes no existiría: discutiríamos de política, pero no llegaríamos a una grieta. En mi opinión no es una cuestión de izquierda o derecha, sino la consecuencia de que exista un 30 por ciento de pobres. Y eso se debe a malas políticas públicas, no a macrismo o kirchnerismo. No es sólo ideológico el problema.