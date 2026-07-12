Más allá de la discusión nacional, Kicillof se aferra a las PASO para definir las candidaturas provinciales

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. EFE/ Demian Alday Estevez

Mientras el Jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, empezó el operativo para conseguir las voluntades necesarias en el Congreso y eliminar las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), en la provincia de Buenos Aires siguen con atención los movimientos. Es que cerca de Kicillof aseguran que la mejor manera de poder resolver la discusión interna dentro del peronismo en caso de no llegar a un acuerdo electoral es a través de una PASO.

Kicillof ha planteado que son una herramienta válida para elegir candidaturas. Su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, remarcó días en conferencia de prensa: “Tenemos que poner un candidato que exprese el voto de los intereses nacionales del campo popular. Así que eso será el año próximo con el método posible que hoy en día las PASO". Si bien hablaba de la cuestión nacional, decanta también para la discusión en la provincia de Buenos Aires.

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Es que si se sostienen las Primarias, también seguirá vigente en la provincia de Buenos Aires la ley de Elecciones Primarias Abiertas Obligatorias y Simultáneas (EPAOS) y, hoy por hoy, es lo único que podría garantizar cierto esquema de ordenamiento dentro del peronismo para definir las candidaturas a la gobernación. La conocida Ley 14.086, cuya última modificación se llevó adelante el año pasado cuando la Legislatura suspendió la aplicación de todo el capítulo 1, tras una larga negociación entre los distintos espacios poíticos. Fue en concordancia con la suspensión de las PASO a nivel nacional.

Ahora, el gobierno nacional va por su eliminación definitiva. Será uno de los desafíos de Santilli. “El objetivo es ordenar el sistema de partidos, evitar que el ciudadano tenga que votar seis veces, ahorrar unos 300 millones de dólares y corregir un esquema de publicidad política que, en definitiva, ya casi nadie mira”, advirtió el nuevo Jefe de Gabinete en una reciente entrevista con Infobae.

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El Jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli

Políticamente, hoy hay varias opciones dentro del peronismo para buscar la sucesión de Axel Kicillof, quien no tendrá reelección y trabaja en una construcción política de carácter federal para llegar con cierta estructura propia a la negociación interna para los comicios presidenciales de 2027. El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) tiene al menos tres nombres como posibles para batallar internamente por la candidatura a gobernador: el intendente de La Plata, Julio Alak; el de Avellaneda —que ya dejó su cargo para dedicarse a recorrer la Provincia—, Jorge Ferraresi y el ministro de Infraestructura bonaerense y exintendente de San Martín, Fernando Moreira. A este tridente, incluso, se le podría sumar Carlos Bianco si de aportar nombres se trata. El futuro del ministro de Gobierno provincial está atado al devenir de Kicillof.

Entre el listado de intendentes también se anota la jefa comunal de Moreno, Mariel Fernández. De origen en el Movimiento Evita, pero de buena llegada y diálogo con el kirchnerismo, Fernández ya trabaja en su instalación. El año pasado dijo que le gustaría ser candidata a la gobernación.

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Otro sector de intendentes con apetencias de disputar la sucesión del actual mandatario es el llamado Grupo AFA. Conformados originalmente por Nicolás Mantegazza (San Vicente), Federico Achával (Pilar), Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Gastón Granados (Ezeiza), tiene dos opciones para poner sobre la mesa: Otermín o Achával.

Achaval, Otermín y Granados

En el Frente Renovador también promocionan a Juan Andreotti, de San Fernando. Gobierna el distrito del conurbano norte desde 2019; fue reelecto en 2023 y no podrá ir por otro mandato. En el kirchnerismo de momento la opción es la diputada provincial e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza. La dirigente de La Cámpora viene realizando distintas actividades por fuera de su distrito y lleva la campaña Cristina Libre a distintos ámbitos por fuera del país. Días atrás, Mendoza estuvo en Ituzaingó, donde gobierna Pablo Descalzo, uno de los intendentes del MDF. Allí, participó de la inauguración de la ampliación de una Casa TEA local, de un taller de la Escuelita de Ciencias para Infancias “Eureka!” y visitó la Escuela de Psicología Social Accionar, donde presenció una charla sobre el rol de los psicólogos sociales en la gestión del Estado. “Vamos a recuperar un proyecto de país con Cristina libre para volver a tener políticas de inclusión”, dijo junto a su par de La Cámpora, la diputada Marga Recalde.

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Además, la instancia de unas PASO en la provincia de Buenos Aires que busca sostener Kicillof, es también una herramienta de negociación hacia la discusión interna.

“Este no es el año de las candidaturas: es el año de las construcciones políticas y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Eventualmente, el año próximo va a ser el año en que se definan primero las candidaturas y después se lleve adelante la campaña que corresponda al candidato que elija el pueblo peronista. La gente votará y definirá quién es el mejor candidato posible del campo popular para enfrentar a Milei o al candidato de la derecha", planteó Carlos Bianco.

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Al temario PASO también se le suma el debate por el desdoblamiento electoral y qué hará Kicillof. Aún no hay una posición tomada al respecto y las opiniones varía según los intereses sectoriales. Por ejemplo, el intendente de Pilar que tiene apetencias electorales en el orden provincial, Federico Achával, manifestó días atrás que debería sostener la simultaneidad, para potenciar desde la provincia de Buenos Aires la opción presidencial que presente el peronismo. “Hay una discusión clara de modelo nacional, la Provincia es un actor importante en esa discusión nacional y me parece que acompañar una elección conjunta es una alternativa importante", dijo en declaraciones al streaming Uno Tres Cinco.